Messi se letos o Zlatý míč ucházet nebude. Poprvé není mezi třiceti nejlepšími

Je pak jistě též zajímavostí, že v nabídce třiceti fotbalistů ucházející se o tuto prestižní individuální trofej, chybí i Messiho spoluhráč z PSG Brazilec Neymar.

Kdo ale rozhodně nechybí, tak to je Portugalec Cristiano Ronaldo, přestože ani v jeho případě se nedá mluvit o povedené sezóně poté, co přestoupil do Manchesteru United.

A i proto je tak žhavým kandidátem na vítězství v této anketě Francouz hrající za Real Madrid Karim Benzema. Tento útočník totiž v předešlé sezóně v rámci 46 zápasů vstřelil 44 gólů. Především díky nim tak královský Bílý balet došel jak k trofeji v La Lize, tak i k triumfu v Lize mistrů.

Dodejme, že na rozdíl od předchozích ročníků ankety se bude tentokrát vbyhlašovat nejlepší fotbalista za uplynulou sezónu a nikoli za kalendářní rok. Pořadatelé tak dospěli poté, co přišla kritika za to, že naposledy vyhrál Messi místo Roberta Lewandowského, který by byl v očích mnoha fanoušků zaslouženějším vítězem. Vyhlášení tohoto ročníku pak připadá na datum 17. října.