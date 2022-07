Sparta i Slavia bude kvůli trvajícímu trestu od UEFA počítat ve 2. předkole i s dětmi

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Protože jak pražské Spartě, tak i pražské Slavii nadále platí trest ze strany Evropské fotbalové unie UEFA z předchozí sezóny, který jim by udělen kvůli rasismu a pyrotechnice a který spočívá v uzavření části stadionů jak na Letné, tak i v Edenu, rozhodly se oba kluby pro domácí zápasy 2. předkola Evropské konferenční ligy právě tyto části zaplnit dětským publikem. Využívají tak tím výjimku UEFA a tak jak v domácím zápase Slavie proti St. Joseph´s, tak i v domácím zápase Sparty proti Vikingu Stavanger budou přítomny děti od šesti do deseti let, kteří musí být s doprovodem a které tak budou mít vstup zdarma.