Sparťanští fanoušci mohou slavit. Jejich oblíbenec Hancko na Letné zůstává

Nadále platí, že by se mohlo toto roční hostování nakonec změnit v trvalý přestup, ovšem s tím, že na rozdíl od loňska, kdy opce činila šest milionů eur (zhruba 158 milionů korun), tak podle zákulisních informací by nyní měla být o polovinu nižší.

"V době koronavirové pauzy probíhala jednání s trenérem Kotalem, na kterých jsme se bavili o skladbě mužstva pro další sezonu. Shodli jsme se, že setrvání Dávida je naší jasnou prioritou. Máme za sebou složitá vyjednávání, pracovali jsme na tom opravdu dlouhou dobu," prozradil sportovní ředitel pražské Sparty Tomáš Rosický a pokračoval: "Samotný Hanci sehrál velkou roli v tom, že bude minimálně další rok oblékat náš dres. Dal jasně najevo, že chce bezpodmínečně zůstat. Dávid udělal pod trenérem Kotalem velký pokrok a prokázal potenciál a kvalitu, kvůli kterým jsme ho před rokem přiváděli. Věříme, že u nás i nadále bude růst."

Že si Háncko skutečně přál to, že by ve sparťanském klubu nadále pokračoval, potvrdil následně po podepsaní nového kontraktu i sám hráč. "Vedení Sparty i agent odvedli skvělou práci, ale nejdůležitější bylo, že já jsem to tak chtěl. I navzdory tomu, že nevyšel ten přestup, tak jsem řekl, že pro příští sezonu tu stejně chci zůstat. Dohodli jsme se na možnosti dalšího hostování. Nebylo to snadné, ale jsem rád, že to vyšlo a stihlo se to ještě včas," řekl Hancko.

Ten během svého působení ve spartě nastoupil pro zatím k 19 prvoligovým zápasům, během kterých sice vstřelil pouze dvě branky, ale i tak patřil k nejlepším hráčům na hřišti. Svými výkony nejen že dopomohl týmu, který vede kouč Václav Kotal, ke třetímu místu v ligové tabulce, ale i k zisku českého poháru, tedy k zisku první trofeje pro Spartu po dlouhých šesti letech. Připomeňme, že před tím, než se Hancko ocitl ve Fiorentině, oblékal dres slovenské Žiliny.

Dodejme, že pro letenské se tak jedná již o čtvrtou posilu během toho letního přestupového období. Dosud v klubu přivítali reprezentačního stopera Ondřeje Čelůstku, gólmana Dominika Holce a Bulhara Martina Minčeva. V klubu naopak nebude nejen nedávno skončivší Kanga, ale třeba i Costa a několik dalších cizinců, kteří přišli za éry italského kouče Stramaccioniho.