UEFA bude chtít za roční odklad Eura od klubů přes osm miliard, píší v Británii

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Během úterního dne se na videokonferenci Evropské fotbalové unie UEFA, které se zúčastní všech 55 členských zemí, rozhodně o osudu letošního fotbalového Eura, jež by se mělo od 12. června konat hned ve 12 evropských zemích. S velkou pravděpodobností se šampionát o rok odloží, UEFA však za to bude chtít od klubů finanční kompenzaci ve výši něco přes osm milliard korun. Informuje o tom alespoň britsko-americký server The Alhletic.