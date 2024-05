"I největší zlo jde porazit." Fiala zmínil poselství druhé světové války

"Dnes slavíme Den vítězství, který připomíná konec druhé světové války v Evropě a osvobození od hrůz nacistického režimu. Přináší nám jasné poselství: I to největší zlo jde nakonec porazit," uvedl u příležitosti státního svátku premiér Petr Fiala.

Po slavnostním aktu předseda vlády Petr Fiala vyzdvihl roli spojeneckých vojsk. "Za svobodu, nezávislost je potřeba bojovat a musíme vděčně myslet na ty, kteří položili život v boji proti nacistům. Kdyby nebylo odhodlanosti spojenců, tak by nacistické Německo nebylo poraženo. To je důležité sdělení i pro dnešní dobu. Mír nezískáme tak, že na něj budeme čekat, ale o mír musíme usilovat, musíme se snažit, abychom mohli žít míru a bezpečí a musíme pro to něco dělat. Každý den můžeme vidět záběry, které nám připomínají scény z druhé světové války. Opět umírají civilisté, opět je prolévána lidská krev," dodal.

Tradičního slavnostního ceremoniálu se zúčastnili také prezident Petr Pavel, předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), ministryně obrany Jana Černochová (ODS), náčelník generálního štábu Karel Řehka a další významní hosté.

Součástí pietního aktu byl také přelet letounů a vrtulníků Vzdušných sil Armády České republiky. Na závěr pietního aktu položil premiér Fiala kytici květin u hrobu neznámého vojína v kolumbáriu Národního památníku. Následně se předseda vlády účastnil slavnostního aktu jmenování nových generálů na Pražském hradě.