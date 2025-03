Rubio: Kyjev bude muset pro mír obětovat území. V žádném případě, reaguje Ukrajina

Ukrajina důrazně odmítá jakékoli územní ústupky v rámci mírových jednání s Ruskem, uvedl ve čtvrtek vysoce postavený ukrajinský představitel pro server Politico.

„Rozumíme realitě – Rusko nyní drží část našeho území a pravděpodobně ho bude držet i po uzavření příměří. To je ale něco jiného než územní ústupky,“ řekl anonymně zdroj obeznámený s vyjednáváním.

„Pokud se ptáte, zda Ukrajina uzná, že část jejího území patří Rusku, odpověď je jasná: ne. Ale nemůžeme teď vojensky osvobodit všechno. Některé oblasti bude nutné získat diplomatickou cestou, což může trvat dlouho.“

Téma územních ústupků údajně nebylo součástí nedávných jednání mezi USA a Ukrajinou v Saúdské Arábii. To je v rozporu s tvrzením amerického ministra zahraničí Marca Rubia, který po setkání v Džiddě uvedl, že „se mluvilo o územních ústupcích“, aniž by sdělil podrobnosti.

Rubio už před úterním setkáním s ukrajinskou delegací prohlásil, že Kyjev bude muset Rusku přenechat část území, protože nemá dostatečnou vojenskou sílu na vytlačení ruských jednotek zpět na hranice z roku 2014, kdy Moskva zahájila první invazi.

Ukrajinské vedení si je vědomo nutnosti hledat kompromisy, ale bez uznání ruské okupace. Kyjev dříve podmiňoval mírovou dohodu pevnými bezpečnostními zárukami nebo vstupem do NATO, ale příměří bez těchto podmínek vnímá jako hořkou, ale nutnou oběť.

„Je pro nás nesmírně těžké bojovat proti tak silnému nepříteli, to je jasné,“ prohlásil prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu na tiskové konferenci v Kyjevě.

„Dnes bojujeme za naši nezávislost. Proto neuznáme žádné okupované území jako součást Ruské federace. To je fakt. Naši lidé za to bojovali. Naši hrdinové za to umírali, mnoho jich bylo zraněno. Nikdo na to nezapomene. A když říkám nikdo, myslím tím, že právě tohle je naše nejdůležitější červená linie,“ zdůraznil ukrajinský prezident.

Ruská vláda už od loňského léta tvrdí, že pokud chce Kyjev příměří, musí se úplně stáhnout z Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti. Moskva tyto regiony nelegálně anektovala, ale dosud nad nimi nemá plnou kontrolu.

Ukrajina však jasně deklarovala, že se nehodlá vzdát žádné části svého území, a nadále trvá na diplomatickém řešení, které by vedlo k úplnému obnovení její územní celistvosti.