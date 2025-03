Zelenskyj naznačil, jak bude Putin sabotovat mírové snahy

Zelenskyj v příspěvku u příležitosti dne armádních dobrovolníků připomněl jednání ukrajinské a americké delegace v Saúdské Arábii, které podle jeho slov přineslo první krok ke konci války, tedy návrh příměří. "Když náš tým v Džiddě vyslechl tento (americký) návrh, kontaktovali mě a já okamžitě souhlasil," napsal na sociální síti X.

Kyjev ale podle svého lídra varoval, že to bude druhá strana, která se bude snažit tuto snahu sabotovat. "Včera jsme od Putina slyšeli, že přednesl nějaké podmínky, které jasně ukazují, že o žádné příměří nestojí. Potřebuje válku. Vždycky to bylo zřejmé a je to zřejmé i teď," podotkl ukrajinský prezident.

Putin podle Zelenského lže o reálné situaci na bojišti, o počtu ruských obětí války či o stavu ruské ekonomiky. "Putin nemůže opustit tuhle válku, protože by mu nic nezůstalo. Proto dělá všechno možné, aby sabotoval diplomacii, a nastavuje extrémně složité a nepřijatelné podmínky," konstatoval.

Šéf Kremlu se podle ukrajinského protějška pokusí všechny zatáhnout do nekonečných diskuzí, zatímco ruské zbraně budou nadále zabíjet lidi. "My ale potřebujeme mír. Opravdový mír," prohlásil Zelenskyj a poděkoval Američanům, Evropanům i Saúdům.

"Silně naléhám na každého, kdo má vliv na Rusko, především na Spojené státy, aby učinily kroky, které pomohou. Tlak musí být aplikován na toho, kdo nechce zastavit válku. Na Rusko," pokračoval ukrajinský prezident a zdůraznil, že Ukrajina je připravena na příměří i následná jednání o definitivním ukončení konfliktu.

Podle Zelenského je zodpovědností spojenců Kyjeva, aby se ujistili, že Rusko je připraveno válku ukončit. "Putin neukončí válku sám od sebe. Ale síla Ameriky je dostatečná, aby se to stalo. Rázné kroky jsou nutné. Silný tlak musí být aplikován na toho, kdo chce pokračovat v této válce," dodal lídr napadené země.