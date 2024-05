Šéf BIS Koudelka se dočkal dalšího povýšení. Pavel jmenoval generály

Prezident také jmenoval dalších jedenáct plukovníků z armády a bezpečnostních sborů do hodnosti brigádního generála. Celý seznam zveřejnil Pražský hrad na webových stránkách.

Koudelka poděkoval za všechny povýšené a připomněl, že situace ve světě je mimořádně napjatá. "Je logické, že dnes k bezpečnostním složkám s důvěrou a očekáváním hledí občané naší země více než kdykoliv v minulosti. Chci tady za zástupce armády a bezpečnostních sborů jasně říci a ubezpečit českou veřejnost, že jsme připraveni dostát naší přísaze a udělat vše, co je v našich silách, aby Česká republika zůstala i nadále jednou z nejbezpečnějších zemí světa a příjemným místem k životu," uvedl dnes na Pražském hradě.

Pavel už loni povýšil šéfa BIS Koudelku do hodnosti brigádního generála poté, co to jeho předchůdce ve funkci hlavy státu Miloš Zeman sedmkrát odmítl. Další povýšení ředitele civilní kontrarozvědky navrhla prezidentovi vláda na jednom z dubnových jednání.

"Na povýšení jsem navrhl dva představitele klíčových bezpečnostních institucí. Jednak ředitele Bezpečnostní informační služby brigádního generála Michala Koudelku na povýšení do hodnosti generálmajora i jako ocenění jeho skvělých výsledků a mezinárodní spolupráce. A pak také povýšení do první generálské hodnosti brigádního generála ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů plukovníka Víta Hendrycha. Generální inspekce bezpečnostních sborů pod jeho vedením, byť je tam relativně krátkou dobu, funguje výborně, je důvěryhodná a je na místě toto jeho povýšení," řekl k tomu premiér Petr Fiala (ODS).