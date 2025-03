Ruské jednotky obkličují ukrajinské vojáky u Kurska, Kyjev ustupuje

Podle ruského ministerstva obrany pokračují ruské síly v „ničení formací ukrajinské armády na území Kurské oblasti“. Ukrajinci čelí rostoucímu tlaku nejen v samotné Sudže, ale i v dalších částech regionu, který loni v létě obsadili v naději, že posílí domácí morálku a získají vyjednávací výhodu při možných mírových rozhovorech.

Nyní se ukrajinské jednotky ocitají v obtížné situaci. Jediná úniková cesta ze Sudži se nebezpečně zužuje, zatímco ruské síly usilují o úplné obklíčení města.

Ruslan Leviev, zakladatel nezávislé monitorovací skupiny Conflict Intelligence Team, ve středu v rozhovoru pro exilovou ruskou televizi TV Rain uvedl, že ukrajinské jednotky se postupně stahují. „Historie kurského předmostí se blíží ke konci. Možná už dnes bude tato kapitola uzavřena, nebo se hraniční vesnice budou ještě pár dní snažit udržet,“ řekl Leviev.

Podle populární interaktivní mapy DeepStateMap Rusko v oblasti Kurska v posledních dnech dobylo pět dalších obcí.

Navzdory ruským prohlášením ukrajinský vrchní velitel Oleksandr Syrskyj v pondělí popřel, že by hrozilo úplné obklíčení ukrajinských vojsk. „Jednotky včas provádějí manévry do výhodných obranných pozic,“ uvedl na Facebooku. Podobně se vyjádřil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který v úterý řekl, že „vojenské velení dělá to, co je nutné – zachraňuje co nejvíce životů našich vojáků.“

Ukrajinská invaze do Kurské oblasti loni v srpnu, která byla první operací na ruském území od druhé světové války, Kreml zaskočila a změnila dosavadní průběh války. Do té doby Ukrajina postupně, byť pomalu, ztrácela území. Nyní se však zdá, že ruské síly získávají zpět ztracené pozice a přebírají iniciativu.

Moskva do bojů zapojila nejen své vlastní jednotky, ale také vojáky ze Severní Koreje, kteří se na bojích podílejí v rámci nedávno posílené vojenské spolupráce mezi oběma režimy. Ukrajinské velení proto čelí dalším výzvám, jak zabránit ruskému postupu, aniž by utrpělo drtivé ztráty.

Situace v Sudže může v nejbližších dnech rozhodnout o dalším vývoji války. Pokud se Rusům podaří město plně obsadit, bude to pro Ukrajinu nejen vojenská, ale i symbolická porážka.