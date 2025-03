Polsko vyzvalo USA, aby na jeho území přesunulo jaderné zbraně

„Hranice NATO se posunuly na východ v roce 1999, takže po 26 letech by se měla posunout i infrastruktura NATO směrem na východ. Pro mě je to samozřejmé,“ citoval deník Dudu v rozhovoru.

Polský prezident zároveň zdůraznil, že by bylo bezpečnější, kdyby jaderné zbraně byly již nyní umístěny na polském území. Podle něj by to posílilo obranyschopnost regionu a vyslalo jasný signál Rusku o odhodlání NATO bránit své členské státy.

Duda dlouhodobě prosazuje posílení americké vojenské přítomnosti ve střední Evropě a v minulosti opakovaně volal po rozšíření aliančních základen v Polsku. Washington dosud podobné návrhy odmítal s tím, že NATO má dostatek odstrašujících prostředků v rámci svého stávajícího rozmístění sil v Evropě.

Spojené státy zatím na Dudovu žádost oficiálně nereagovaly. Možnost rozmístění jaderných zbraní na území nových členských států NATO však v minulosti vyvolávala kontroverze i mezi aliančními partnery. Rusko by takový krok mohlo vnímat jako eskalaci situace a potenciální bezpečnostní hrozbu, což by mohlo dále zkomplikovat již tak napjaté vztahy mezi Moskvou a Západem.

Polsko se v posledních měsících stále více angažuje v bezpečnostních otázkách východní Evropy a aktivně podporuje Ukrajinu ve válce proti Rusku. Varšava zároveň opakovaně vyjadřuje obavy z možného rozšíření konfliktu směrem na západ, což je podle ní důvodem pro větší vojenskou přítomnost NATO v regionu.