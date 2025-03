Trump se myšlenky na získání Kanady nevzdal. Na summitu G7 to ale řešit nechce

Ekonom Pavel Kuchař z Katedry ekonomicko-manažerských studií olomoucké Univerzity Palackého exkluzivně pro EuroZprávy.cz vysvětlil, jaké dopady může mít obchodní válka mezi USA a Čínou, Kanadou a Mexikem na Evropskou unii. Také promluvil o tom, co agresivní obchodní politika prezidenta Donalda Trumpa může udělat s americkou ekonomikou a snahami autoritářských mocností o posílení na globálním poli. „Přestože Čína nepochybně expanduje a modernizuje svou ekonomiku, dohnat USA by vyžadovalo zásadní a komplexní reformy, které by byly v rozporu s dosavadním autoritářským stylem vlády,“ říká.