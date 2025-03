Trumpova delegace míří do Moskvy. Pokud odmítne příměří, bude to pro vás devastující, vzkazují USA Rusku

Podle Trumpa by příměří mohlo být klíčovým krokem k ukončení války. „Pokud se nám podaří dosáhnout příměří, myslím, že budeme na 80 % cesty k ukončení tohoto hrozného krveprolití,“ prohlásil. Zároveň znovu obvinil svého předchůdce Joea Bidena z toho, že „dovolil“, aby konflikt na Ukrajině vůbec začal.

Americký prezident naznačil, že pokud Moskva odmítne příměří, Washington je připraven zavést „devastující“ ekonomické sankce. „Jsou věci, které můžeme udělat finančně a které by pro Rusko nebyly příjemné. Bylo by to pro ně velmi špatné,“ varoval Trump, ale dodal, že jeho hlavním cílem je mírové řešení.

Trump rovněž naznačil, že ukrajinský přístup k jednáním se změnil. „Měl jsem tu někoho, kdo nechtěl mír. Teď s ním souhlasí,“ řekl na adresu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Podle Trumpa se také v rámci rozhovorů diskutovalo o otázce území, ale bližší detaily neuvedl.

Jednání mezi americkými a ruskými představiteli se mají konat ještě dnes, zatím však není jasné, k jakému závěru povedou. Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že „míč je nyní na straně Ruska“ a že jedinou cestou k ukončení války jsou jednání.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prozatím odmítl komentovat návrhy příměří a uvedl, že Moskva „pečlivě studuje“ včerejší dohodu mezi USA a Ukrajinou, v níž se Kyjev zavázal k 30dennímu příměří. Podle Peskova se ruské vedení nejprve seznámí s americkými návrhy, než učiní jakékoli prohlášení.

Plán na příměří vyvolává obavy mezi některými ukrajinskými vojáky. Velitel dronové jednotky ukrajinské armády, který vystupuje pod jménem Anton, pro BBC uvedl, že „dohoda může být dobrá myšlenka“, ale vyjádřil obavy ohledně jejích podmínek. „Zdá se, že jsme nuceni vzdát se našich území, což je pro mě nepřijatelné,“ řekl.

Anton také vyjádřil pochybnosti o důvěryhodnosti Moskvy. „Nikdy nebudeme věřit Rusku, že bude dodržovat příměří,“ dodal. Vojenskou situaci přirovnal k boxerskému zápasu: „Jsme v desátém kole. Oba soupeři jsou vyčerpaní, ale čeká nás ještě jedenácté a dvanácté kolo. Všichni jsou unavení, ale víme, že musíme pokračovat, abychom se dostali do cíle.“

Přestože americká diplomacie vyvíjí snahy o dosažení příměří, jeho úspěch zůstává nejistý. Klíčovou otázkou zůstává, zda se podaří najít kompromis, který bude přijatelný pro obě strany a který skutečně povede k ukončení bojů.