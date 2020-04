V Barceloně to vře. Fanoušci žádají konec Rakitiče, ten poslal ostrý vzkaz vedení

Vše začalo vzpomínkou Ivana Rakitiče na světový šampionát v roce 2018, když na svém Instagramu zveřejnil fotku ze zápasu Chorvatsko vs. Argentina, který Argentina s Lionelem Messim nezvládl, neboť prohrála 0:3. Na onom snímku je vidět, jak Rakitič obchází bezmocně sedícího Messiho, díky čemuž tak směřuje na branku soupeře. Mimochodem, Rakitič dal v inkriminovaném zápase na posledním fotbalovém MS gól.

Následovala vlna nevole ze strany barcelonských fanoušků, kteří už delší dobu nemají Chorvata v lásce a mají za to, že touto vzpomínkou projevil Rakitič neúctu k Messimu a právě to skalní příznivci Katalánců nesou jen velmi těžko. Proto se tak nemohl Rakitič divit nad následným rozhočením fanoušků. „Táhni pryč," poslal mu vzkaz jeden z fanoušků. Další přidává: „Vypadni do nějakého průměrného klubu!" Třetí ještě píše: "Snažíš se zesměšnit hráče, který tě v posledních šesti letech učil hrát fotbal."

"Je to poslední sezona Rakitiče v klubu. Děkujeme za vaše služby a přejeme hodně štěstí jinde," zní další z komentářů adresovaný chrorvatskému reprezentantovi. "Nemůže se divit, že skončí. Messi to rozhodne," napsal jiný.

Ivan Rakitič se podle jeho slov v klubu Barcelony necítí dobře už od loňského roku, kdy měl odmítnout odchod do Paris Saint Germain. Právě za něj si tehdy měly oba tyto kluby vyměnit hráče a za Rakitiče měl přijít Brazilec Neymar. „Nelíbí se mi, jak se mnou v poslední době zacházejí. Chtěli si prostě vynutit můj odchod z Barcelony," uvedl nyní Rakitič na adresu barcelonského vedení. „Rozumím situaci, ale nejsem pytel brambor, se kterými si můžete dělat to, co chcete," pokračoval v rozhovoru pro Mundo Deportivo dvaatřicetiletý fotbalista hrající v Barceloně už od roku 2014.

V následujících slovech naznačil, že by tentokrát nebyl proti změně prostředí, zvlášť když je jeho vztah s fanoušky Barcelony na bodu mrazu. „Chci být tam, kde budu cítit respekt a budu v takovém klubu šťastný. Když to bude v Barceloně, budu rád, ale pokud to přijde někde jinde, dobrá. Ale já budu ten, kdo o tom rozhodne," řekl konkrétně a dal tak jasný vzkaz klubovému vedení.

„Minulý rok byl můj nejlepší z těch šesti, které jsem v Barceloně strávil. Proto jsem byl otrávený z toho, jak se se mnou dál zacházelo. Byl jsem překvapený a nechápal to. Přitom výsledky nebyly nejhorší," pokračoval Rakitič, který ale i přesto všechno doufá, že nakonec dokončí v klidu kontrakt, jenž má s klubem podepsaný do roku 2021.