František Straka míří z televizních obrazovek opět na lavičku. Tentokrát chytil laso od Trenčína

Pokud by Trenčín sestoupil, bylo by to v příští sezóně poprvé od roku 1997, kdy by nefiguroval ve slovenské nejvyšší soutěži. "Volal mi Ladislav Valášek, se kterým se znám a mám kontakty na tento klub. Já ten klub znám z mého působení ve Slovanu, tenkrát to byl skvělý mančaft. I to nějak rozhodlo, že prostě vím, do čeho jdu. I když mě teď čekají spíše záchranářské práce, je tam hodně mladých kluků," prozradil podrobnosti o svém novém zaměstnavateli Straka pro web TN.cz, kterému Straka své nové angažmá potvrdil jako prvnímu českému médiu. "Majitel je z Nizozemska a je tam hodně zahraničních hráčů. Tahouni aktuálně nejsou k dispozici, ale doufám, že se to do příštího zápasu změní a že to nakopnu. Věřím, že tam přijdou věci, které mi jsou vlastní. Jde o to srdíčko a porvat se o to," pokračoval.

Čtyřiašedesátiletý stratég naposledy koučoval druholigový Třinec, který dokázal v této české soutěži zachránit, ovšem pak s ním slezský celek ukončil spolupráci. Na to už je ale rodák z Českých Budějovic zvyklý, vždyť je to ostřílený trenérský světoběžník. "Taky bych byl rád, kdyby někdy přišla výzva jako kdysi ze Sparty, se kterou jsme udělali Ligu mistrů," bere tento trenérský osud sám Straka s humorem. "Jsem s těmito situacemi spojován a nevadí mi to. Zkušenosti, které člověk má, předává zase dál. Je to tým, co má tradici, a jsem zvědavý, jak to tam bude vypadat," dodal.

Na závěr připomeňme, že Trenčín má náskok 12 bodů na poslední místo, přičemž na první nesestupovou pozici ztrácí aktuálně jeden bod. Nyní se klub nachází na příčce zaručující účast v baráži a před sebou má ještě osm ligových zápasů. Kromě toho může ale ještě vyhrát slovenský pohár, ve kterém je již v semifinále.