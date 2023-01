Gerrard uvažuje nad nabídkou polské reprezentace. Portugalsko nově povede Martínez, Deschamps zůstává

Nabídku od polského fotbalového svazu totiž dostal bývalý anglický reprezentant, jenž jako kouč v minulosti vedl Glasgsow Rangers a Aston Villu a pokud by se opravdu stal koučem polského národního týmu, znamenalo by to, že by jeho prvním soutěžním zápasem v nové funkci byl duel proti Česku v rámci kvalifikace na Euro 2024. Změna na trenérském postu nastala v předešlých dnech už v Portugalsku, kde Fernanda Santose po světovém šampionátu v Kataru nahradil ještě nedávný kouč Belgie Roberto Martínez. To Francie k žádné změně nepřistoupila, jelikož k tomu neměli po stříbru v Kataru důvod. Až do roku 2026 bude galské kohouty nadále trénovat Didier Deschamps.

Jakkoli si polská reprezentace, nakonec kouči Michniewiczovi nestačila dobře předvedená hra ve skupině a po konci v osmifinále, kde nestačili na Francii (1:3). Jeho nástupce bude mít za úkol dostat na mistrovství Evropy v Německu 2024. A právě na začátku kvalifikace na tento fotbalový svátek se Polsko střetne s Českem.

A pokud by se stal novým polským trenérem Steven Gerrard, šlo by skutečně o třaskavý zápas, jelikož si Gerrard v Česku nadělal mnoho nepřátel kvůli jeho postoji v kauze mezi Glasgow Rangers, který tehdy trénoval a pražskou Slavií. Připomeňme, že šlo o údajný rasismus ze strany slávistického obránce Ondřeje Kúdely vůči finskému záložníkovi tmavé pleti Glenu Kamarovi. Kromě toho také zlehčoval brutální zákrok Kemara Roofea kopačkou do obličeje gólmana Ondřeje Koláře. Po zápase pak jen přihlížel údajnému napadení Ondřeje Kúdely ze strany Glena Kamary. V utkání se Spartou pak obvinil dětské sparťanské fanoušky taktéž z rasismu.

Podle polských médií tedy Gerrard nabídku dostal a zvažuje jí. „Do konce týdne by měl Steven Gerrard odpovědět Polskému fotbalovému svazu. Pak bude jasné, zda se jednání o jeho nástupu k národnímu týmu posunou do další fáze," řekl k tomu jeden z polských novinářů Tomasz Wlodarczyk.

Martínez se z Belgie stěhuje do Portugalska. Bude počítat s Ronaldem nebo bez něj?

Po šesti letech v belgické reprezentaci, se kterou na MS 2018 dokázal získat bronz, mění své působiště kouč Roberto Marrtínez. To především proto, že s Belgií nepotvrdil roli černého koně turnaje v Kataru a nepotvrdil tak slova o belgické zlaté generaci. S Belgií totiž překvapivě v Kataru nepostoupil ani ze skupiny.

Nově tak Martínez nahrazuje Fernanda Santose v portugalské reprezentaci, které se nepodařil kýžený postup až do finále MS a skončila již ve čtvrtfinále s Marokem. Pro španělského stratéga, jenž na klubové úrovni v minulosti vedl třeba Everton, Wigan či Swansea, bude tak hlavním úkolem v novém působišti najít novou roli pro Cristiana Ronalda, který se během šampionátu v Kataru stal postupem času náhradníkem a na klubové úrovni ho pak v Evropě nikdo nechtěl a odešel do saúdskoarabského an-Nasr. Je však otázkou, zda vzhledem ke svému věku bude Ronaldo nadále reprezentovat svou zemi.

Deschamps dostal ve Francii důvěru až do roku 2026

K žádnému překvapení po mistrovství světa v Kataru nedošlo na trenérské lavičce francouzského národního týmu. Tam nadále bude jako hlavní trenér působit Didier Deschamps, jenž Francii dovedl nejprve v roce 2018 ke světovému zlatu a v roce 2022 pak ke stříbru, když ve finále jeho tým nestačil na Argentinu.

Dodejme, že Deschamps je na lavičce Francie už od roku 2012 a od té si připsal řadu úspěchu jako například účast ve finále Eura 2016 a také triumf v Lize národů 2021. V poslední době se pak spekulovalo jako o možném novém trenérovi Francie o Zinedinu Zidanem.