Nad hokejovým MS v příštím roce visí otazník. Lotyšsko ho nechce pořádat s Běloruskem

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Aktuální události v Bělorusku, kde se v těchto dnech den co den konají demonstrace proti tamnímu prezidentovi Alexandru Lukašenkovi, jenž byl podle tamní volební komise v neděli znovuzvolen, se začínají promítat do sportovního světa. Hrozí totiž, že by se právě v Bělorusku nemusel příští rok konat hokejový světový šampionát, jenž se měl vedle běloruského Minska konat i v lotyšské Rize. Proti tomu, aby se tento hokejový svátek konal právě v Bělorusku se totiž v pátek vyslovil lotyšský premiér Krišjánis Kariňš.