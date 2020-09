Pouhý den před startem extraligy je tu problém. V klubu Vítkovic jsou příznaky covidu

U těchto hráčů byly rozpoznány několik příznaků včetně zvýšených teplot. Dosud však není jisté, uzda šlo o náznaky klasického nachlazení. Během středečního dne podstoupili vítkovičtí hokejisté tetdty na covid-19 a jejich výsledky budou známy do 24 hodin.

„Bohužel několik hráčů ohlásilo, že pociťují příznaky onemocnění a mají zvýšené teploty. Situaci jsme urychleně projednali s hygienickou stanicí a už nyní ve středu absolvují všichni hráči – i ti bez příznaků – a členové realizačního týmu testy na covid-19. Na základě výsledků se pak rozhodne, jak to bude dál," oznámil konkrétně ve středu Petr Handl, výkonný ředitel a člen představenstva vítkovického klubu.

V případě, že výsledky středečních testů budou negativní, mužstvo bude moct pokračovat v nezměněném režimu, přestože tedy duel s Litvínovem v původním čtvrtečním termínu neodehtaje. Poprvé by se tak tedy Vtkovice představily v duelu 2. kola na ldedě Hradce Králové a to již v tuto neděli. Pokud by byly ale testy pozitivní, musel by celý tým odejít do desetidenní karantény a tudíž by se musely odložit i další jeho zápasy.

O první zápas nového ročníku Tipsport extraligy se tak ve čtvretk postarají v atraktivním duelu nováček z Českých Budějovic a Hradec Králové. Kdy se nakonec odehraje duel Vítkovice vs. Litvínov, na tom se budou muset ještě obě strany dohodnout s vedením extraligy.