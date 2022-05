Švýcarsko vyhrálo nad Itálií 5:2. Pomohli k tomu Thürkauf a Siegenthaler

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Celkem s přehledem si poradili v sobotní odpoledním zápase skupiny A Švýcaři s Italy. Země helvétského kříže vyhráli 5:2 poté, co se dvěma zásahy do střeelcké listiny za Švýcary zapsal Thürkauf a poté, co Siegenthaler zaznamenal hned tři přihrávky.