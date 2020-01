Velké změny v reprezentacích! Hokejovou dvacítku už nepovede Varaďa, osmnáctka má nového kouče

V případě hokejové dvacítky se změna dala očekávat, neboť na nedávném letošním světovém šampionátu této věkové kategorie, který se konal v Ostravě a Třinci a který se výběru Václava Varadi příliš nevydařila podle představ, neboť skončil až na sedmékm místě. Zopakovalo se tak to stejné umístění, kterého Varaďovi svěřenci dosáhli i loni v Kanadě. Navíc kouči, který současně trénuje i extraligový Třinec, končí u reprezentační dvacítky smlouva a prodloužena mu tak tedy už nebude.

„Z úst Václava Varadi došlo k detailní analýze posledního MS do dvaceti let, ještě detailnější analýza proběhla na trenérské komisi, od jejíchž členů dostal Václav Varaďa hodně otázek na tělo. Výstupem je, že MS do dvaceti let bylo neúspěšné. Václavu Varaďovi končí po sezoně smlouva a já jsem od VV dostal za úkol do konce ledna personálně navrhnout nové složení realizačního týmu," uvedl na tiskovce po jednání výkonného výboru šéftrenér Pešán okolnosti odvolání Václava Varadi.

Toho by mohl podle zákulisních informací ve funkci nahradit Karel Mlejnek, jednoho z asistentů v současném realizačním týmu u "áčkové" reprezentace, kde tedy spolupracuje s Milošem Říhou. Kromě toho je Mlejnek také koučem prvoligového Sokolova.

Jak se nechal slyšet Filip Pešán, s novým koučem dvacítky by rád uzavřel dvouletž kontrakt s tím, že i Karel Mlejnek se nachází na seznamu možných nástupců Václava Varadi. Rád by také, aby nový kouč dvacítky vedl tuto věkovou kategorii na plný úvazek, čili ne jak tomu bylo doposud v případě Václava Varadi, jenž tedy, jak už bylo výše zmíněno, vedl i Třinec.

Pouhé tři měsíce přes startem mistrovství se mění i kouč osmnáctky. Vrací se Jakub Petr

Nečekanou zprávou po čtvrtečním jednání výkonného výboru ČSLH je rozhodně i změna kouče u hokejových reprezentantů do osmnácti let. Zvlášť, když to přichází v době, kdy jejich světový šampionát začíná téměř za tři měsíce. Dosavadního stratéga Karla Berana nahradí Jakub Petr, přičemžý asistenti se měnit nebudou a tak na svých funkcích zůstávájí i po tomto zemětřesení Milan Plodek a Radim Skuhrovec. „Samozřejmě je to trochu risk (měnit kouče necelé tři měsíce před začátkem MS - pozn. aut.). Zároveň vám ale můžu položit otázku, jestli po takhle výsledkově neúspěšné sezoně není risk trenéra u týmu ponechat. Jsem přesvědčený, že Jakub Petr dodá týmu potřebný impuls. Je to zkušený trenér, který dovezl poslední medaili z MS osmnáctek," dával vzpomenout na úspěšné poslední působení Jakuba Petra u této věkové kategorie.

Připomeňme, že Jakub Petr ještě nedávno působil v Extralize coby kouč a generální manažer Vítkovic. Tam však nakonec v prosinci skončil. S osmnáctkou má tento trenér už zkušenosti, neboť ji tedy v minulosti dvě sezóny vedl a úspěšně. Bylo to v roce 2014. kdy s týmem získal stříbro a dosud se stále jedná o poslední získaný cenný kov. „O změnu na pozici hlavního trenéra požádalo sportovní oddělení (hokejového svazu). Karla Berana vystřídá Jakub Petr, což se děje na základě neuspokojivých výsledků během celé sezony národního týmu do 18 let," dal Pešán vysvětlení této změny. Proti Beranově působení u týmu mluvily i analýzy a trenérská komise svazu.

Beran byl ve funkci trenéra osmnáctky teprve od loňského léta, kdy nahradil předešlého kouče týmu Aloise Hadamczika. Na Hlinka Gretzky Cupu v Břeclavi sice tým pod jeho vedením skončil na slušné pátém místě, jenže pak následovaly tři porážky v přípravě s Ruskem a ani listopadový Turnaj pěti zemí v Sundsvallu, kde nedopadl pro osmnáctku nejlépe. Skončila toziž zde až čtvrtá. Ještě horší byly výkony na Turnaji pěti zemí ve Švýcarku koncem minulého roku, však posuďte sami při pohledu na výsledky: prohráli s Německem 1:4, s Finskem 3:8, se Slovenskem 3:4 po samostatných nájezdech a se Švýcarskem 1:5.

Česká osmnáctka se na blížícím se světovém šamipionátu v USA utká v základní skupině nejens domácími hokejisty, ale i s Ruskem, Finskem a Německem. Cílem je samozřejmě udržení se v elitní skupině šsampionátu.