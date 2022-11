Hotovo. Ronaldo se domluvil na konci v Manchesteru United a je bez angažmá

Kolem hvězdného portugalského fotbalového útočníka Cristiana Ronalda je v posledních dnech živo a to především proto že před pár dny opustil předčasně lavičku a odešel tak do kabiny ještě před koncem ligového duelu s Tottenhamem. Kouč Rudých ďáblů Erik ten Hag na to reagoval tak, že ho nenominoval na další ligový duel s Chelsea, na čež se Ronaldo za své chování omluvil. Podle klubové legendy Garyho Nevilllea by pro United bylo nejlepší, kdyby s Ronaldem okamžitě ukončila spolupráci.