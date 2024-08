LOH 2024: Češi mají jistotu první medaile. Siniaková s Macháčem si zahrají finále tenisového mixu

Jak Kateřina Siniaková, tak i Tomáš Macháč měli šanci zlepšit si náladu po předešlých prohrách. Zatímco Siniaková ve čtvrtek nejprve po boku Barbory Krejčíkové neprošla do semifinále ženské čtyřhry, Macháč pro změnu se svým kolegou Adamem Pavláskem nepostoupil do finále mužské čtyřhry a v tomto turnaji tak bude hrát pouze o bronz. A náladu si oba zlepšili dokonale, neboť dokázali společně postoupit do finále smíšené čtyřhry a zajistili tak české výpravě jistotu první medaile na těchto Hrách.

Dopad nahuštěného olympijského tenisového programu poznal i na druhé straně hrající Kanaďan Auger-Aliassime, jenž měl po náročném čtvrtfinálovém zápase v singlu a očividně byl unaven natolik, že spolu s parťačkou Dabrowskou postupem času tahali za kratší konec provazu.

První sada byla zpočátku vyrovnána hra až do šestého gamu. Od stavu 3:3 už ale začali přebírat iniciativu Češi poté, co podruhé v zápase dokázali sebrat soupeřům servis. Po 37 minutách hry už bylo jasné, že první set ovládne český pár to poměrem 6:3.

V tomto výtečném výkonu pokračovali Siniaková s Macháčem i v úvodu druhé sady, kdy hned při první příležitosti vzali opět soupeřům servis a právě tento vybudovaný náskok už v následujících hrách nepustil český pár z ruky. V pátek večer se v boji o zlato na olympiádě střetnou někdy kolem 21:00 s Číňany Čang Č'-čen a Wang Sin-jü.

O velké překvapení se ve čtvrtek postarala světová jednička mezi ženami Iga Šwiateková z Polska, která nestačila v semifinále senzačně na Číňanku Čeng Čchin-wen.

Letní olympijské hry v Paříži 2024:

Tenis (1.8.2024):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Alcaraz (2-Šp.) – Paul (9-USA) 6:3, 7:6 (9:7), Musetti (11-It.) – Zverev (3-Něm.) 7:5, 7:5

Čtyřhra - semifinále:

Krajicek, Ram (4-USA) – Macháč, Pavlásek (ČR) 6:2, 6:2

Ženy:

Dvouhra – semifinále:

Čeng Čchin-wen (6-Čína) – Šwiateková (1-Pol.) 6:2, 7:5.

Čtyřhra – čtvrtfinále:

Muchová, Nosková (ČR) – Sie Šu-wej, Tsao Čch'-a-i (Tchaj-wan) 1:6, 6:4, 14:12, M. Andrejevová, Šnajderová (AIN) – Krejčíková, Siniaková (2-ČR) 6:1, 7:5