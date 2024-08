LOH 2024: Lezec Adam Ondra zopakoval šesté místo z Tokia. Pařížské publikum mu ale uznale aplaudovalo

Nejprve se tedy lezl tzv. bouldering, v němž Ondra zaznamenal 24,1 bodu, a to poté, co nejdříve na první stěně neboli boulderu došel do druhé zóny, čímž tak zaznamenal 9,5 bodu. Na druhém boulderu se také dál než do druhé zóny nedostal, tentokrát však za to měl 9,8 bodu. Třetí stěna se mu vůbec nevydařila, jelikož vůbec nenašel recept na to, jakým způsobem postavené skulptury překonat, na čtvrté stěně došel k bodovému zápisu ve výši 4,8 bodu.

Ondra i Schubert se museli sklonit před nastupující generací. Vítězem se stal Brit Tony Roberts díky součtu o deset bodů vyššímu, než měl Japonec Sorato Anraka. Ten zakončoval lezení na obtížnost a mohl tak ještě pomýšlet na překonání Robertse, těsně pod topem ale neudržel nervy, chyboval a skončil tak ještě níž, než kam dolezl právě Roberts.

Co se týče celkového součtu bodů u Adama Ondry, tak ten celkem zaznamenal 120,1 bodu, přičemž tak na třetího Schuberta ztratil skoro dvacet bodů, na prvního Robertse pak více než pětatřicet. Českého lezce tak může těšit alespoň to, že byl lepší, než olympijský vítěz z Tokia Španěl Alberto Ginés.

"Výsledkově zklamání, ale náplast je, že kdyby byla obtížnost samostatná disciplína, je to zlato. To je zásadní náplast. Zklamání je velké, ale oproti Tokiu je poloviční," hodnotil Ondra svůj výkon v rozhovoru pro ČT sport, kde potvrdil, že i po nepovedeném boulderingu měl dostatek důvodů pro to, udělat co nejlepší výsledek v lezení na obtížnost. "Pokud bych zkazil boulder i obtížnost, tak by hořkost byla velká. Ani bych neřekl, že bych lezl bez tlaku. Říkal jsem si, že je to sice kombinace, ale v mé hlavě to je závod na obtížnost a teď ukaž, co jsi natrénoval. To, že jsme s Jakobem dolezli stejně, to je obrovská radost. Jsem na sebe pyšný," zakončil rodák z Brna.