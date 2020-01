Běžecké lyžování v Česku na vzestupu. Na SP na Vysočině se dvě Češky dostaly do patnáctky

Ve startovním poli se poprvé od svého odstoupení z Tour de Ski konajícího se na přelomu loňského a letošního roku představila největší česká hvězda současného běžeckého lyžování a tudíž i největší tahák pro české sprotovní fanoušky v Novém Městě na Moravě Kateřina Razýmová. Praktcky hned od startu se průběžně v závodě pohybovala kolem desátého místa a nakonec tedy i desáté místo obsadila. Počtvrté v sezóně se tak dokázala dostat do elitní desítky. "Kolem desátého místa je to skvělé," říkala po závodě očividně šťastná Razýmová, která před závodě cítila velkou nervozitu. "Neskutečně, až do druhého kilometru to bylo pekelné. Měla jsem svázané nohy, ale pak se to rozjelo a už se pocity jenom zlepšovaly," prozradila.

Také připomněla slušný počet fanoušků, který závodnice přišel podpořit a že jich přišlo dost, tak to bylo znát nejen v hledišti, ale především pak podél tratě. Ovšem právě to jí možná ze začátku brzdilo. "Řekla bych, že mi to paradoxně trošku uškodilo, ale od druhého kilometru jsem jela ve vlastním světě, jak jsem chtěla, a už to bylo dobré," řekla Razýmová.

To její mladší kolegyně Janatová naopak byla za takovou kulisu ráda už od samého počátku. "Není náhoda, že se mi to povedlo tady. Táhli mě a atmosféra byla úžasná," zářila po životním výsledku Janatová, která se sama sebe považuje spíše za sprinterku. "Proto jsem tohle nečekala a překvapilo mě to," uvedla teprve dvaadvacetiletá závodnice.

V bodované třicítce se pak žádné další Češky už ale neobjevily. Ani další česká běžecká naděje Barboře Havlíčkové, která i kvůli problémům s holeněmi, jež cítila hlavně při bruslařské technice, nakonec skončila až na šedesáté pozici.

Třiačtyřicátá pak skončila Petra Nováková, která stejně jako Razýmová odstoupila z letošní Tour de Ski a to kvůli nachlazení. "Trápila jsem se od začátku až do konce. Chtěla jsem to dojet, nevzdat, ale bylo to těžké," řekla pak po závodě.

Závody SP v běhu na lyžích v Novém Městě na Moravě (18.1.2020):

Ženy - 10 km volně:

1. Johaugová (Nor.) 23:51,6

2. Něprjajevová (Rus.) -32,7

3. H. Wengová (Nor.) -40,3

4. Digginsová (USA) -48,5

5. Hagaová -48,8

6. Östbergová (obě Nor.) -49,7

7. Pärmäkoskiová (Fin.) -51,0

8. Lundgrenová -58,1

9. Anderssonová (obě Švéd.) -1:04,3

10. Razýmová -1:07,6

...

13. Janatová -1:17,

43. Nováková -2:34,1

49. Schützová -2:49,0

53. Hynčicová -3:24,8

54. Sixtová -3:29,3

58. Moravcová -3:55,5

60. Havlíčková -4:05,4

62. Holíková (všechny ČR) -4:52,3

Průběžné pořadí SP (po 18 z 38 závodů):

1. Johaugová 1309

2. H. Wengová 902

3. Něprjajevová 859

4. Jacobsenová (Nor.) 699

5. Digginsová 694

6. Maubetová Bjornsenová (USA) 611

...

26. Razýmová 184

39. Janatová 94

44. Nováková 67

75. Beranová (ČR) 15