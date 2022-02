Ve sjezdu zajel Zabystřan životní jízdu, následný slalom ale nedokončil. Vyhrál Strolz

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Ve čtvrtek se uskutečnil kombinační závod alpských lyžařů složený ze sjezdu a ze slalomu, přičemž se v poslední době spekuluje o této discliplíně, že by mohla zmizet z kalendáře Světového poháru a tudíž i z olympiády. Jedním účastníků tohotot závodu byl i český lyžař Jan Zabystřan a ten se především ve sjezdu, ačkoli to není jeho primární disciplína, rozhodně neztratil. Zaznamena v něm totiž slibné deváté místo, ve 2. slalomovém kole ale nedojel do cíle a všechny naděje na slušný až překvapivý výsledek byly rázem fuč. Nejúspěšnějším závodníkem byl Rakušan Johannes Strolz, druhý skončil Nor Alexander Aamodt Kilde a třetí pak James Crawford z Kanady.