Po Perušičovi měl v Tokiu pozitivní test i kouč beachvolejbalistek Nausch

V týmu beachvolejbalistů jde o druhý případ. V izolaci je už volejbalista Ondřej Perušič, u něhož nákazu odhalily v neděli každodenní testy v olympijské vesnici. Jako první se onemocnění covidem-19 objevilo po příletu do Japonska u nejmenovaného člena realizačního týmu.

Nauschovy svěřenkyně dnes absolvovaly další testy a zatím jsou negativní. "V tuto chvíli nemáme žádný další potvrzený případ. Holky procházely testy dneska ráno. Už bychom měli výsledek, pokud by byl pozitivní," řekl na on-line tiskové konferenci šéf výpravy Martin Doktor.

Hermannová s Nausch Slukovou tak budou moci i jako takzvané "blízké kontakty" trénovat, i když ve zvláštním režimu. "Blízké kontakty mají oddělené tréninkové sloty a oddělenou dopravu. Nesmějí chodit do jídelny, musí si zajišťovat stravu donáškou," popsal Doktor a dodal, že v tomto režimu by mohly plážové volejbalistky případně i nastoupit do turnaje, pokud zůstanou negativní.

Mohly by tak dopadnout lépe než jejich mužští kolegové. Perušičovi totiž hrozí, že kvůli povinné karanténě nestihne spolu s Davidem Schweinerem úvodní zápas olympijského turnaje, do něhož by měli vstoupit 26. července. Vedení výpravy prověřuje možnosti přeložení úvodního zápasu.

"Vzhledem k předchozím případům v našem týmu jsme se snažili být extrémně opatrní, bohužel to nezafungovalo. Ale já jsem skutečně rád, že jsem v izolaci dřív, než bych mohl ohrozit účast někoho jiného na hrách," uvedl v tiskové zprávě olympijského týmu Nausch.

Česká výprava nyní spolupracuje s organizátory her na podrobných opatřeních včetně sebeizolace možných blízkých kontaktů. "Nakazit se může kdokoli, rozhodně nejsme v podobné situaci sami. Alespoň je znát, že pravidelné testování funguje a zachytí pozitivní případy hned v počátku. Je to pro nás nepříjemné, ale vypořádáme se s tím," řekl Doktor.

Z vládního speciálu, který do Tokia vyrazil v pátek z Prahy, je nyní v karanténě osm členů české výpravy. Žádní sportovci mezi nimi nejsou, ale i jejich fungování v olympijské vesnici se to dotýká. Byli rozděleni na jednolůžkové pokoje a mají doporučeno se co nejvíce izolovat od ostatních. "Nabádáme je, aby zůstávali co nejvíce na pokojích. Není to jednoduché," vysvětlil Doktor. Vzhledem k okolnostem je podle něj nálada v týmu dobrá. "Není to tak, že by se tady sportovci hroutili, to se neděje," ujistil.

Společných aktivit je ale zatím málo. "Je tady skupina, které jsme doporučili, aby se separovala. Postupně sportovci přijíždějí a zatím nebyla ani moc příležitost se potkat. Máme připravené šipky a stolní tenis, ale musíme vydržet. Máme pár kritických dnů," dodal Doktor.

Všichni nakažení členové české olympijské výpravy jsou v dobrém stavu. "V žádném případě nechci dotyčné nazvat pacienty. Jsou v izolaci, nejsou ve zdravotnickém zařízení. Necítí žádné potíže. Nemají teplotu. Musejí si měřit saturaci. Žádné klinické potíže nemají," řekl šéflékař olympijského týmu Jiří Neumann. Perušičovi do izolace dopravilo vedení týmu míč a další cvičební pomůcky. "Ale není to jednoduché. Musí se dát žádost a teprve pak nám povolí, abychom nechali něco na recepci hotelu," dodal Doktor.