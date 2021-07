Jediný český cyklista Kukrle byl 180 km v úniku, závod nakonec vyhrál Carapaz

Vypadalo to v posledních dnech, že pro českou cyklistiku to nebude zrovna nejpovedenějš olympiáda a to vzhldem k tomu, že cyklisty taktéž trápil covid a sám Kukrle musel před závodem do karantény.

V samotném závodě se ale rychle dostal do úniku, kde byl společně s dalšími čtyřmi jezdci. V něm strávil celkem 180 kilometrů do té doby, než ho dostihl peloton. To už se ale blížilo závěrečné stoupání na Mikuni. Dopředu se pak dostávali největší hvězdy cyklistického sportu, tedy Tadej Pogačar či Wout van Aert, ovšem nejlépe si vedl Evádorec Carapaz, kterému sice chvíli dělal společnost Kanaďan Brandon McNulty, ale tomu posléze ujel.

To zbývalo do cíle na motoristickém velodromu Fudži pět kilometrů a soupeři už nedokázali adekvátně a včas na Carapzův únik zareagovat.