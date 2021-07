Tuzemští sportovní funkcionáři se přou o to, kdo vyslal do Tokia neočkovaného lékaře

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Skandál, jenž vyplul na povrch vestředu večer poté, co Seznam Zprávy zjistily, že Český olympijský výbor (ČOV) vyslal do dějiště Her, tedy do Tokia, neočkovaného lékaře Vlastimila Voráčka. Poslední zákulisní informace hovoří o tom, že by snad měl za vysláním Voráčka do Tokia být zástupce olympijského výboru Martin Doktor. Pod dokumentem s finální nominací sportovců a dalších osob, které byly vysláni do Tokia, je však podepsána zástupkyně tenisového svazu Kateřina Kocourková a sám tenisový svaz v čele s Ivem Kaderkou už stihl odmítnot, že by to byl on, kdo Voráčka do Tokia vyslal.