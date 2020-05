VIDEO: Jedenáctiletý chlapec zvládl na skateboardu otočku o 1080 stupňů

Otočku o 900 stupňů zvládl jako první legendární Tony Hawk v roce 1999, když mu bylo 31 let. Od té doby se to povedlo jen hrstce dalších skateboradistů. Khury tento trik zvládl již v osmi letech a nyní se zapsal do dějin ještě další půlotočkou. Bezpečně z ní odjel a vychutnával si pocit, o kterém snil.

"Měl jsem strašnou radost. Můj bože, co jsem to udělal? Je to šílené. Je to ten nejkrásnější pocit v životě," řekl agentuře Reuters chlapec z Curitiby. Koronavirová pandemie mu pomohla k bezstarostnému tréninku. "Jeho život byl hlavně o škole, neměl na trénink moc času. Když ze školy přišel, byl unavený. Teď je doma, líp jí a mohl se soustředit jen na to. Karanténa mu pomohla," řekl jeho otec Ricardo.

zdroj: YouTube

Rodina Khuryových denně babičku bydlící nedaleko jejich domu navštěvuje a vozí jí jídlo. Guiho při rekordním pokusu rodiče natočili a video vložili na instagram. "A já to poslal všem mým oblíbeným skejťákům, jako jsou Tony Hawk, Bob Burnquist a Neal Mims," uvedl Khury.

Trik chce zdokonalit natolik, aby ho předváděl i v soutěžích. A pak má nový milník - přidat ještě 180 stupňů. "1260. Jeden člověk už to skočil, ale to bylo na mega rampě... No není to nemožné. Kdo ví," dodala naděje nového olympijského sportu, který bude mít za rok v Tokiu premiéru pod pěti kruhy.