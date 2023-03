Po roce byl vyhlášen českým Fotbalistou roku opět reprezentační útočník Schick

Připomeňme, že útočníkovi Patriku Schickovi se minulá sezóna 2021/22 vydařila především díky povedenému jaru. Právě tehdy zaznamenal v dresu bundesligového Leverkusenu hned osm gólů, přičemž dohromady ve zmíněném ročníku vstřelil za tento německý celek celkem 24 branek a díky tomu se tak stal druhým nejlepším kanonýrem Bundesligy v minulé sezóně, když nestačil pouze na Roberta Lewandowského. Současná sezóna 2022/23 už tak ale povedená z pohledu Schicka není, především kvůli opakujícím se zdravotním problémům. Kvůli nim se tak dostal na podzim loňského roku jen do jedenácti duelů v dresu Leverkusenu, během kterých vstřelil pouhé dvě branky.

Kvůli zdravotním potížím toho moc neodehrál ani na reprezentační úrovni. Loni nastoupil za národní tým pouze ke dvěma zápasům, během kterých zaznamenal jednu přesnou trefu. Protože se v současné době trápí s tříslem, neobjeví se na úvod kvalifikace na mistrovství Evropy v duelech s Polskem a Moldavskem.

"Minulá sezona byla skvělá, (po jaru) jsem to zakončil s 24 góly. Ale jak minulá sezona dobře skončila, tak nová špatně začala. V létě jsem měl první operaci třísel a od té doby se to se mnou táhne. Trápil se celý Leverkusen, plus já do toho ještě zdravotně," okomentoval minulý kalendářní rok ze svého pohledu Schick a pokračoval: "Takže tahle cena je vzhledem k tomu druhému půlroku pro mě trošku překvapení. Na druhou stranu vážím si jí možná ještě o trošku víc než loni vzhledem k tomu mému zranění, které je nepříjemné. Je to jeden z nejtěžších momentů v mé kariéře."

Co se týče druhého Antonína Baráka, tak ten v anketě ztratil na prvního Schicka 216 bodů. Osmadvacetiletý fotbalista začínal loňský kalendářní rok v dresu Verony, za kterou na jaře zaznamenal šest gólů, v létě následně odešel do jiného italského klubu Fiorentiny, kde na podzim přidal další čtyři branky.

O pouhý bod za ním skončil v anketě na třetím místě plzeňský brankář Jindřich Staněk. Ten dotáhl svými zákroky na jaře Plzeň k mistrovskému titulu a následně jí pomohl taktéž do skupinové fáze Ligy mistrů. Tři body za ním jako čtvrtý skončil záložník anglického West Hamu a zároveň kapitán českého národního týmu Tomáš Souček, jenž mimochodem tuto anketu ovládl v letech 2019 a 2020. Pátý pak s odstupem skončil další český fotbalista hrající za Leverkusen Adam Hložek.

Vyhlášeny byly i další kategorie. Třeba nejlepším trenérem loňského roku se stal plzeňský stratég Michal Bílek. Bývalý reprezentační kouč dovedl k již zmíněnému mistrovskému titulu Plzeň. Stal se tak mimochodem po Jozefu Chovancovi druhým člověkem v historii, kterému se anketu podařilo ovládnout v hráčské i trenérské kategorii. "Je těžké říct, co pro mě znamená víc. Fotbalistou roku jsem byl před více než 30 lety, kdy jsme váleli se Spartou, dostali jsme se na mistrovství světa v Itálii. Hodně to pro mě znamenalo, že jsem vyhrál v obrovské konkurenci. Na téhle ceně pro trenéra mají velký podíl mí hráči, kteří hráli naprosto skvělým způsobem. O malinko víc pro mě zůstává, že jsem se stal Fotbalistou roku," uvedl k tomu Bílek.

Dodejme, že během pondělního galavečera v pražském hotelu Hilton byla nejlepší fotbalistkou vyhlášena útočnice Andrea Stašková a talentem roku pro změnu Michal Ševčík z Brna.