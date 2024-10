Rok starý debakl se neopakoval. Češi podali nejlepší výkon pod Haškem a vyhráli nad Albánií

Oproti poslednímu zápasu s Ukrajinou musel kouč Hašek udělat změny v obraně, když zraněné Zeleného a Krejčího nahradil Holešem a Bořilem, přičemž posledně jmenovaný se objevil v reprezentaci po třech letech.

Úvod zápasu dával fanouškům naději, že by to přeci jen mohl být nejpovedenější duel pod Haškovým vedením. Češi totiž začali velkým tlakem, který nakonec vyústil v otevírací přesnou trefu už ve třetí minutě, kdy Provod centroval zleva tak, že balon propadl k Černému, který se sice ještě neprosadil, ovšem následně odražený míč už do branky dokázal poslat Chorý, 1:0. A po osmnácti minutách hry už to mohlo být klidně o dvě branky, kdyby se tentokrát zakončující Provod trefil poté, co to zkusil zpoza šestnáctky technickým zakončením.

Až poté se poprvé výrazněji představili Albánci, když si Bajrami navedl balon na střelu, ovšem následně minul jen o metr vzdálenější tyč. Po slibném úvodu s českou nátlakovou hrou následovala vyrovnaná pasáž uprostřed hřiště bez nějakého většího nápadu z české strany. V závěru první půle byli opět blízko ke skórování domácí a konkrétně Chorý, kterému sklepl míč kapitán Souček. Slávistický forvard však přestřelil.

To mohlo Čechy mrzet sedm minut po začátku druhé půle, kdy po Černého ztrátě se Albánci rázem dostali do brejkové příležitosti, na jejímž konci ale nedokázal Asani využít svého dobrého postavení a vystřelil nad branku Matěje Kováře. Krátce po hodině hry už mohli být Češi konečně o něco klidnější, jelikož se jim podařilo navýšit vedení na 2:0 a opět zásluhou slávistického zabijáka Tomáše Chorého. Ten tentokrát bez zbytku využil Coufalova centrovaného balonu zprava a nekompromisní hlavičkou skóroval, 2:0.

Mimochodem, pro Tomáše Chorého to byl první dvougólový zápas v dresu národního týmu. "Tomáš Chorý je pro nás hrozně platný. Nejen tím, že dal dva góly. Má obrovské srdce, pro tým by se rozkrájel," uvedl k jeho výkonu samotný kouč Hašek v pozápasovém rozhovoru pro ČT sport.

Jako doma si mohl skoro určitě připadat Albánec Laci, jenž nastoupil do základní sestavy soupeře a jenž, jak známo, na klubové úrovni hraje za pražskou Spartu. Už za stavu 2:0 ho pak v albánské sestavě doplnil další sparťan Tuci. Jenže ani albánští sparťani, ani například Asllani, který v 76. minutě nebezpečně vystřelil a díky výtečnému zákroku Matěje Kováře tehdy neuspěl, nedokázali na albánské straně otevřít gólový účet.

Po zbytek zápasu už totiž Češi pouze kontrolovali bez větších potíží své vedení. Navíc mohli Češi klidně přidat třetí branku, kdyby v 88. minutě střídající Hložek nevystřelil těsně vedle a v následném nastavení pro změnu nevystřelil nad.

Nad hrou Čechů složil poklonu i brazilský trenér Albánců Sylvinho. "Už před zápasem jsem říkal, že český tým je velmi silný. Fyzicky, takticky vyspělý soupeř, což se ukázalo. Minule v Tiraně jsme Čechy porazili 3:0, teď jsme prostě prohráli s lepším týmem," nechal se slyšet kokrétně.

Konečný výsledek zápasu fotbalové Ligy národů (11.10.2024):

Česko – Albánie 2:0 (1:0)

Branky: 3. a 63. Chorý. Rozhodčí: Bastien – Zakrani, Berthomieu – Millot (video, všichni Fr.). ŽK: Hložek – Daku, Sylvinho (trenér). Diváci: 17 823

Česko: Kovář – Vitík, Holeš, Bořil – Coufal, Souček, Červ (90.+2 Král), Provod (87. Lingr) – Černý (69. Hložek), Šulc (90.+2 Čvančara) – Chorý (87. Kuchta). Trenér: Hašek

Albánie: Strakosha – Hysaj, Ismajli, Kumbulla, Mitaj – Ramadani, Asllani – Asani (65. Hoxha), Laci (77. Seferi), N. Bajrami (87. Muci) – Daku (65. Tuci). Trenér: Sylvinho