Šance z první půle neproměnili, pak přišla křeč. Až díky Součkově penaltě Češi udolali Faeřany 1:0

Oproti zápasu v Albánii nastoupili Češi se čtyřmi obránci a nebyla to jediná změna. Ta nejviditelnější ale byla ve výkonu. Češi totiž mohli jít do vedení klidně už po čtyřech minutách hry, kdyby ale tehdy Michal Sadílek svou technickou střelu zpoza vápna nenamířil do tyče. Následně se snažil o otevření skóre Douděra, ale jeho tečovaná střela pro změnu skončila vedle. Ve 14. minutě byl blízko k brance tentokrát Lingr, jehož hlavičku ale bravurně vytáhl gólman Lamhauge.

Šancí měli Češi v první půli moře, ale efektivita se vytratila. Deset minut před koncem prvního dějství trefili domácí další tyč, a to po přímém kopu, ze kterého zakončoval Hložek. Ten se dostal do příležitosti i krátce před odchodem do kabin, ovšem jeho akrobatické zakončení skončilo nad brankou.

Přestože po návratu na hřiště Češi pokračovali v nastaveném tlaku, postupem času se nebezpečnost jejich akcí vytrácela. Nervozita byla čím dál viditelnější a kouč Šilhavý to nikterak nezměnil ani dvojím střídáním. Po jedné z mnoha snah o dostání se do zakončení se v 76. minutě dotkl rukou ve skluzu bránící Faerö a byla tak nařízena penalta. K ní se postavil následně kapitán Souček a ten ji proměnil, 1:0 pro Česko.

Držitelé zatím jediného bodu v kvalifikační skupině E Faeřani mohli klidně přidat k dosavadnímu zisku další bod, kdyby v 80. minutě využil Vatnhamar podklouznutí Provoda a nenarazil na blokujícího Holeše. Nakonec se hubený náskok udržel a podeváté v řadě tak mohli Češi slavit vítězství nad Faerskými ostrovy. I když se tentokrát asi na něj nadřeli nejvíce.

"Myslím, že první poločas byl z naší strany výborný až na zakončení. Měli jsme pět vyložených šancí a soupeře jsme pomalu nepustili k míči. Chyběl tomu jen gól. V druhém poločase jsem na hráčích viděl, že jak moc chtěli, o to více kazili. Neřešili situace klidně. Naštěstí nás zachránil pokutový kop. Přiznávám, že jsme si všichni oddychli, že jsme udělali povinné tři body," nechal se po zápase slyšet kouč Šilhavý, o jehož budoucnosti u národního týmu se začalo čím dál více mluvit nejen ve veřejném prostoru, ale i v rámci fotbalové veřejnosti.

"Prvních 35 minut se dělo to, co jsme od českého mužstva očekávali. Víme, že Češi začínají intenzivně, náporem, což první polovina potvrdila. Ve druhém poločase jsme se zvedli. Viděli jsme, že se Češi dostávají pod tlak, že začínají být nervózní. Po 70. minutě se stalo to, co se stalo, podobně jako při našem zápase v Polsku přišla v podobném čase penalta. Měli jsme pak ještě pár dobrých brejků, ale musím uznat, že česká výhra je zasloužená. Jsem však hrdý na tým, jak dlouho odolával. Samozřejmě víme, že to stoprocentně byla ruka. Také je třeba rozebrat, co vlastně ruka je a co se píská. Hráč klouzal a balon ho trefil do ruky, když byl v pohybu," zhodnotil duel švédský stratég hostů Hakan Ericson.

Konečný výsledek zápasu kvalifikace na Euro 2024 (15.10.2023):

Česko – Faerské ostrovy 1:0 (0:0)

Branka: 76. Souček (z pen.) Rozhodčí: Saggi – Jensen, Olav Dale (všichni Nor.) – Ruperti (video, Niz.). ŽK: Lingr, Černý, Masopust – Lamhauge, Nattestad, Hendriksson Olsen, Faerö. Diváci: 9115

Česko: Mandous – Douděra (77. Masopust), Holeš, Ladislav Krejčí II, Jurásek (57. Provod) – Souček, M. Sadílek – Černý (77. Jurečka), Lingr (90.+1 Brabec), Hložek – Čvančara (56. Kuchta). Trenér: Šilhavý

Faerské ostrovy: Lamhauge – Jönsen, A. Edmundsson, Faerö, Nattestad, Davidsen – S. Vatnhamar (84. Olsen), Andreasen (84. Johansen), Hendriksson Olsen, Jónsson (58. Bjartalíd) – Petersen (77. J. S. Edmundsson). Trenér: Ericson