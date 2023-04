Šéf českého fotbalu Fousek byl zvolen do výkonného výboru UEFA. Jako první Čech po 21 letech

Po Václavu Jírovi z let 1978 až 1992, kdy zastával na UEFA post jejího místopředsedy a po Františku Chvalovském, který byl pro změnu členem výkonného výboru UEFA v letech 1996 až 2002, se teprve třetímu Čechovi povedlo dostat se do vedení UEFA. V minulosti se o to samé pokoušel ještě Ivan Hašek, tehdejší šéf českého fotbalu ale v roce 2011 se svou kandidaturou do výkonného výboru UEFA neuspěl.

Fousek obdržel třetí nejvyšší počet hlasů ze všech kandidátů, kterých bylo včetně něho jedenáct, a díky tomu se tak bez potíží dostal mezi sedm nově zvolených členů výkonného výboru. "Je to největší úspěch v mé funkcionářské kariéře. Beru to nejen jako uznání a ocenění svých schopností, ale především jako obrovskou poctu i prestiž pro český fotbal. Silný mandát, který mi udělilo tolik fotbalových svazů z celé Evropy, těší i nesmírně zavazuje," netajil se svou radostí po zvolení Fousek a pokračoval: "Předsednictví českého fotbalu v žádném případě neopouštím, přesně naopak. Ve vedení UEFA standardně zasedají prezidenti národních svazů, funkce jsou souběžné a z tohoto propojení těží jak národní asociace, tak evropský fotbal."

"To číslo 40 korespondovalo s mými odhady. Na první stránce učebnic mezinárodní politiky je: měj dobré vztahy se svými sousedy. V době, kdy jsem se rozhodl, že kandidaturu podám, moje první cesta vedla na Slovensko, protože společně patříme do skupiny osmi středoevropských svazů. V únoru jsme měli schůzku v Budapešti, kde mi všechny tyto svazy vyslovily podporu. To by pochopitelně nestačilo," komentoval dále Fousek svůj výsledek. A připomněl tak podporu ze strany pěti nejsilnější národních svazů. "Ve výkonném výboru bývá balanc mezi západem, východem, jihem, severem a středem. Moje výhoda je, že jsem přijatelný pro všechny, pomohou k tomu samozřejmě znalosti jazyků, mám kvalitní vztahy i s velmocemi. Jsem hrdý, že všech pět nejsilnějších svazů, anglický, německý, francouzský, italský a španělský, mě podpořilo. Myslím, že mandát je silný. Nesmírně si vážím toho, že mám stejně hlasů jako předseda španělského svazu, a to jsem kandidoval poprvé.“

Právě to že byl zvolen napoprvé s takto silným mandátem, i když kandidoval do výkonného výboru poprvé, vnímá Fousek jako svůj velký úspěch a vrátil se ke svým českým předchůdcům v řadách UEFA. "Celá řada funkcionářů kandiduje dvakrát nebo třikrát, než se tam dostane. I František Chvalovský byl zvolen až napodruhé. Vážím si toho, že mně se to povedlo napoprvé, vidím to jako velkou důvěru evropských fotbalových svazů," pokračoval šedesátiletý český funkcionář.

Podle něj také může jeho zvolení do výkonného výboru UEFA českému fotbalu jen pomoct. "Ve výboru zasedá 16 zástupců národních asociací, nikdo neopouští tuzemskou funkci. Výkonný výbor UEFA zasedá asi šestkrát ročně, plus do toho povinnosti při předsednictví v některé z komisí. Časově to není tak náročné, není to nic, co by vedlo k tomu, že bych český fotbal dokonce třeba i šidil. Naopak chci to maximálně využít k tomu, abych českému fotbalu pomohl. Jsem hrozně rád, že drtivá většina lidí v českém fotbale to vnímá jako obrovský úspěch. Nevím, kdy si český fotbal zase vychová někoho, koho vyšle do UEFA. Jestli to bude za 20 let nebo později," říká Fousek, jenž se pochlubil několika gratulacemi. "Rozdělil bych je na dvě oblasti. Jedna je z řad českého fotbalu. Gratulovali mi všichni kolegové z výkonného výboru FAČR, ale samozřejmě i řada klubů v čele se Spartou a Slavií až po krajské a okresní svazy. Vážím si gratulací z řad UEFA, mých nejbližších a pak třeba od premiéra Petra Fialy, se kterým jsem mluvil při kvalifikačním zápase s Polskem.“

Nakonec prozradil, co je důležité udělat před samotnou volbou, aby dostal takto silnou podporu. "Lidé vás musejí znát, byla to moje výhoda. V předvolebním období jsem komunikoval se všemi 54 svazy a jejich prezidenty. Často díky nějaké své erudici jsem dostával otázky, jak bych v jejich svazu řešil to či ono. To je moje role v evropském fotbale, přináším zkušenost s řízením fotbalové instituce. Neměřme to optikou českého rybníčku, pravý fotbal vypadá jinak. Jedním z mých cílů je mnohem více evropské kultury přinést do toho českého," dodává Fousek.

Připomeňme, že Fousek je na mezinárodním poli zkušeným fotbalovým funkcionářem již několik let. V minulosti již působil v několika orgánech FIFA a UEFA, jimiž byl vyslán na 19 zahraničních misí, jejichž cílem bylo většinou pomoct vyřešit problémy jednotlivých národních asociací. Například v Řecku působil jako expert FIFA a UEFA tři roky.

Čeferin měl k obhajobě postu šéfa UEFA umetenou cestu

Po lisabonském kongresu je také jasné to, že se nemění předseda Evropské fotbalové unie. Zůstává jím i na další volební období Slovinec Aleksander Čeferin, jenž je v čele evropského fotbalu již od roku 2016, kdy na tento post rezignoval Michel Platini. Čeferin se tak může stát po Švédovi Lennartu Johanssonovi (ve funkci 1990 až 2007) druhým nejdéle sloužícím šéfem UEFA, pokud tedy ve funkci vydrží celé další čtyři roky.

Slovinský funkcionář získal většinu hlasů z celkových 55 členských zemí a poté, co byl Čeferin potvrzen ve funkci předsedy, následoval aplaus delegátů vestoje. "Děkuji všem za podporu, znamená to pro mě opravdu hodně. Je to velká pocta, ale ještě větší zodpovědnost. Udělám maximum, abych vás ani celý fotbal nezklamal," nechal se slyšet Čeferin po zvolení.

Před volbou se zase vrátil k myšlence uzavřené Superligy, před kterou sám varuje, že by to nebyla správná cesta pro fotbal, kdyby vedle Ligy mistrů byla takováto soutěž jen pro vyvolené. UEFA také během kongresu uvedla, že během sezóny 2021/22 získala na příjmech 4,05 miliardy eur (asi 94 miliard korun), přičemž se tak jedná o rekordní částku. A právě z této částky pak bylo mezi jednotlivé národní asociace vráceno 3,3 miliardy eur (80 miliard korun).

Ve výhledu pro sezónu 2023/24 se počítá s ještě většími příjmy, které by měly dosáhnout až 7 miliard eur a zásluhu na tom by mělo mít především mistrovství Evropy, které se v příštím roce bude konat v Německu.