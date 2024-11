Hašek do reprezentace na Ligu národů poprvé nominoval Šína. Schick opět chybí

Nominování Matěje Šína do reprezentačního A-týmu je o to překvapivější, že by se v následující reprezentační pauze hodil spíše „jednadvacítce“ bojující v baráži se silnou Belgií o postup na mistrovství Evropy 2025. Podle Ivana Haška však došlo k domluvě s koučem „jednadvacítky“ Janem Suchopárkem.

"S trenérem jednadvacítky Honzou Suchopárkem jsme byli dopředu domluveni tak, že o Šína pravděpodobně přijde a že Matěj bude v nominaci áčka," nechal se slyšet konkrétně a pokračoval: "Je to jeden z hráčů, kteří by v budoucnu měli být stabilně v áčku, protože předpoklady má. On by měl být budoucností reprezentace. V posledních zápasech ukázal, že má formu. Typologicky je to hráč nejblíž třeba takovému Šulcovi."

Pro samotného Šína bylo nominování do reprezentačního A-týmu překvapením. "Strašně mile mě to překvapilo, vůbec jsem to nečekal. Je to splněný sen. Hodinu před oznámením nominace mi to zavolal sám trenér Hašek, byl jsem z toho fakt nadšený," řekl k tomu Šín pro web ostravského Baníku a dodal: "Co od toho čekám? Navnímám si tu atmosféru a prostředí, poznám kluky, bude to úplně nová zkušenost. Strašně se na to těším. Ale na repre přepnu až v neděli, teď mám v hlavě naše ligové utkání s Duklou."

Přestože útočník Patrik Schick a jedna z reprezentačních opor už sice za Leverkusen hraje a dokonce ve svém prvním zápase po návratu v dresu Leverkusenu vstřelil gól, sám hráč se ale prý necítí stoprocentně fit na to, aby absolvoval listopadový reprezentační sraz. "S Patrikem komunikujeme. Když bude stoprocentní, vždy přijede za nároďák rád hrát. Ale ještě potřebuje doléčit drobné bolístky, v pondělí má v Německu ještě nějaké vyšetření. Z toho důvodu chybí," prozradil Hašek.

Ten už při pátečním zveřejnění nominace připustil, že může dojít v nominaci ke změnám. A ty se také nakonec staly. To proto, že kvůli zdravotním problémům se omluvili trenérovi hned tři obránci Ladislav Krejčí mladší, Martin Vitík a David Zima. Vedle nich se bude muset kouč Hašek obejít i bez záložníka Lukáše Kalvacha.

Proto tak dodatečně byli nominováni obránce Patrizio Stronati a po Šínovi další nováček v reprezentačním „áčku“ středopolař Jiří Boula. "Jiří Boula se typologicky hodí do našeho stylu hry. Jeho příběh může inspirovat další hráče. I když v mládeži nereprezentoval, tak se nakonec vypracoval až do áčka," vysvětloval kouč Ivan Hašek, proč se rozhodl nominovat právě Boulu, jenž je po Šínovi dalším hráčem ostravského Baníku v národním týmu. Aby také ne, když je Baník Ostrava momentálně na vzestupu a v tabulce už je na třetím místě před pražskou Spartou.

"Včera večer mi volal asistent trenéra (Jaroslav) Köstl, dozvěděl jsem se to na poslední chvíli. Nabízí se ta fráze, že je to splnění snu. Je to umocněné i tím, že jsem v reprezentaci nikdy nebyl ani v mládeži. Dostat se teď do áčka je pro mě o to silnější, takže si toho hodně vážím. Baníku se daří a pak z toho takhle vyplynou nějaké individuality," okomentoval svoji nominaci Boula.

Co se týče Stronatiho, tak tento devětadvacetiletý bek maďarského Puskás Akadémia si může nyní připsat další starty za reprezentaci k těm svým dosavadním čtyřem, přičemž naposledy si oblékl dres národního týmu loni v září. Nyní poprvé zažije jako kouče reprezentace Ivana Haška. Ten tak nyní disponuje 23 hráči.