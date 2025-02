Skvělý úvod biatlonového MS. Česká smíšená štafeta si dojela pro stříbro

Češi tak v rámci této biatlonové disciplíny navázala na úspěchy deset let staré, kdy v Kontiolahti získali dokonce zlato. Před pěti lety pak v Anterselvě česká smíšená štafeta získala bronz. Od té doby uteklo hodně vody a napadalo hodně sněhu, mezitím se českému biatlonu nedařilo a hledal svoji tvář. Třeba loni v Novém Městě na Moravě česká smíšená štafeta skončila až čtrnáctá. V rámci letošního Světového poháru pak dosud brala dvě osmé příčky.

Nyní to však zase vypadá, že se může blýskat na lepší časy. Věří v to i samotný šéf českého biatlonu Jiří Hamza, který po závodě pro ČT sport prohlásil: „Jsme definitivně zpátky.“

Na jedinou štafetu ta česká ve středu nestačila a to francouzskou ve složení Julia Simonová, Lou Jeanmonnotová, Eric Perrot, Emil Jacquelin. Té se tak podařilo obhájit zlato z loňského Nového Města na Moravě.

Přesto to pro Francouze nezačalo nejlépe, jelikož už krátce po startu se Julia Simonová srazila se Švédkou Annou Magnussonovou. Právě po této kolizi totiž Francouzka přišla hned o obě hůlky a dávala tak realizačnímu týmu najevo, aby jí dal co nejrychleji náhradní. Vůbec jí tento incident nezaskočil, protože v rámci svého úseku předvedla nejrychlejší běh. To daleko hůř na tom byli překvapivě Norové. Ingrid Tandrevoldová totiž musela tehdy jako jediná na trestné kolo, a to nejen po ležce, ale i po stojce. Proto tak předávala kolegyni až na dvacátém místě.

To Jislovou žádné takové problémy naštěstí nepotkaly. Minelu si při ležce nepřipsala a při stojce úspěšně jednou dobila. I díky rychlé práci na střelnici tak předala Voborníkové štafetu na průběžné čtvrté pozici. „Byla jsem hodně nervózní, nevěděla jsem, co čekat, ale jelo se mi moc hezky. Přitom mi teplo nedělá dobře, tak jsem se snažila jet první dvě kola takticky a pošetřit síly, což se vyplatilo. Měla jsem pak v posledním kopci síly na nástup a docvaknutí Polky,“ vyprávěla po svém úseku pro ČT sport Jislová.

Druhý úsek měla ve francouzském podání na starosti Lou Jeanmonnotová a právě tato kometa této sezóny potvrdila svůj vzestup nejen parádní střelbou, ale i parádním během. Všem tak ukazovala záda. I Češce Voborníkové, které se ale taktéž střelecky dařilo. Navzdory třem dobíjením při střelbě vleže. Vestoje pak strávila pouhých dvacet vteřin. I proto tak českou štafetu posunula na druhé místo. „Jsem překvapená, že střelba byla tak rychlá. Myslela jsem, že v té nadmořské výšce to budou pomalejší položky. Podmínky jsou těžké, ale servis odvedl skvělou práci,“ komentovala svůj výkon s chválou měkkého sněhu Voborníková.

Před druhou předávkou se stihla dostat před Voborníkovou Italka Wiererová a tak v polovině závodu figurovali Češi na třetí příčce. Pro Horniga se jednalo o první závod v rámci smíšené štafety a dařilo se mu skvěle. Nejenže bezchybně střílel, ale navíc se mu podařilo posunout štafetu na druhé místo. A to i přesto, že při střelbě třikrát dobíjel, avšak nebyl jediný komu se zrovna střelecky nedařilo. „Na stojce se sečetla těžká měkká trať, která je pomalá, trochu se mi třásly nohy. Slyšel jsem, jak italští trenéři měli stejnou taktiku jako my, nejet naplno první kolo, aby vydrželi,“ přibližoval v rozhovoru pro ČT sport Hornig.

Mezi Itálií, Německem a Českem při poslední předávce byly pokaždé dvě vteřiny a bylo tak na finišmanovi Michalu Krčmářovi, aby zúročil všechny své zkušenosti. Vždyť právě on si pamatuje bronz z MS roku 2020. Nejprve odvrátil tlak Italů, kterým se nedařilo na předposlední položce, protože Giacomel musel následně na trestné kolo. Do hry o medaile se ale vrátili Švédové. Ti přitom po prvním úseku byli až třináctí.

Při střelbě vleže Krčmář musel jednou dobíjet a před poslední střelbou se dotahoval na Němce Strelowa. I tady musel Krčmář hned dvakrát dobíjet, ale i tak nadále figuroval v boji o medaile, jelikož opouštěl stadion na třetím místě. Záhy ale musel odrážet nápor Nora Johannese Boe, avšak Krčmářovi se podařilo nejenže stáhnout dvacetivteřinový náskok Němců, ale dokonce je i předjet. Boe se Samuelssonem tak rázem ztratili naději na boj o stříbro, pro které si nakonec ve vší parádě dojeli Češi. „Je to krásné. O to hezčí, že to od nás nikdo moc nečekal v tomhle složení,“ rozplýval se pak v cíli hrdina Krčmář.

Mistrovství světa v biatlonu v Lenzerheide (Švýcarsko) / Smíšená štafeta (4x6 km):

1. Francie (Simonová, Jeanmonnotová, Perrot, Jacquelin) 1:04:41,5 (1 tr. okruh + 6 dobíjení)

2. ČESKO (Jislová, Voborníková, Hornig, Krčmář) -1:13,8 (0+9)

3. Německo (Grotianová, Preussová, Nawrath, Strelow) -1:18,4 (0+11)

4. Norsko -1:21,1 (2+8)

5. Švédsko -1:36,5 (1+10)

6. Švýcarsko -1:44,1 (0+11)