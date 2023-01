Slavia hlásí další posily. Po mladoboleslavském Pechovi dva Afričané: Nigérijec Ogbu a Senegalec Sy

Právě Nigérijec Igoh Ogbu byl jedním z těch, kteří byli na seznamu vytyčených zimních posil pro slávistický klub, alespoň podle slov předsedy klubového představenstva Jaroslava Tvrdíka. Na služby tohoto stopera, kterých měla Slavia nedostatek, se těší i kouč Jindřich Trpišovský. Klubové vedení také prozradilo, že o Ogbua se zajímala Slavia už vloni v létě.

"Je to hráč, o kterém se bavíme delší dobu. Měli jsme o něj zájem už v letním přestupním období, bohužel tehdy to nevyšlo z mnoha důvodů. Náš zájem trval dál, pokračovali jsme v jeho sledování. Po dlouhých a komplikovaných jednáních se teď přestup povedl. Je to hráč, kterého jsme typologicky hledali," řekl k osobě této posily Trpišovský a pokračoval: "Je na tom velice dobře rychlostně, fyzicky, má velmi dobrou hlavu, je silný v soubojích. Je to důrazný typ stopera, je schopný hrát ve stoperské dvojici i trojici. Má bojovný naturel, k čemuž samozřejmě patří i určité chyby. Je to ale mladý hráč, se kterým chceme pracovat. Trošku vzdáleně připomíná Simona Deliho."

Nigerijský fotbalista přichází z norského Lilleströmu, kde působil od ledna 2021. Kromě Lilleströmu pak oblékal dres Rosenborgu Trondheim, ze kterého pak šel i hostovat do druhé norské ligy. Před třemi lety se zúčastnil světového šampionátu hráčů do 20 let. Sám Ogbu má z příchodu do Slavie radost a těší se, až do týmu zapadne: "Snem každého hráče je vyhrávat trofeje, zanechat po sobě v týmu, do kterého přestupujete, odkaz. Odnést si nezapomenutelné vzpomínky. Moc si přeju, aby se mi to ve Slavii povedlo. Těším se na fanoušky, viděl jsem některé zápasy, třeba derby, a vím, jak skvělou atmosféru dokážou vytvořit. A moc se těším, až se potkám s krajany Peterem Olayinkou a Mosesem Usorem," uvedl konkrétně.

Co se týče další africké posily slávistů, tak Senegalec Sy za druholigové Táborsko jen za podzim zaznamenal pět gólů. "Babacar nás zaujal už dříve, ale chtěli jsme vidět, jestli zvládne první důležitý krok v adaptaci na český fotbal, což se mu v Táborsku povedlo. Teď ho čeká krok druhý, aby se prosadil v nejvyšší soutěži. Věříme, že do budoucna to bude pro Slavii skvělá investice," uvedl k němu sportovní ředitel Jiří Bílek.

I Sy je z přestupu do elitního českého fotbalového klubu šťastný, jak prozradil pro klubový web. "Jsem strašně spokojený, že jsem v tak velkém klubu, jako je Slavia, mohl podepsat smlouvu. Splnil se mi sen," řekl.

Ještě před těmito africkými posilami přišel do Edenu univerzál z Mladé Boleslavi David Pech. Devatenáctiletý fotbalista svými výkony pomohl reprezentační „jednadvacítce“ k postupu na nejbližší mistrovství Evropy a v české lize dosud během 36 duelů nastřílel dvě branky. "Jsem strašně šťastný, že o mě Slavia, tak velký klub, projevila zájem. Doufám, že mi její herní styl bude sedět. Jsem vytrvalostně i fyzicky vybavený hráč, na tom si Slavia zakládá. Moc se těším na fanoušky i staré známé z Boleslavi, snad mi pomůžou se co nejrychleji zabudovat do kabiny,“ připomněl Pech další bývalé mladoboleslavské fotbalisty působící nyní v Edenu.

Pech, který naposledy působil hlavně coby pravý halfbek, umí zahrát kvalitně na nejrůznějších postech, což oceňuje kouč Trpišovský. "David je univerzální hráč, umí zahrát na více postech, v kariéře prošel snad všechny. Jeho nejtypičtější post je ve středu hřiště, ale teď nastupoval hlavně na pozici pravého obránce, zahraje i nalevo, zkrátka univerzál,“ nechal se slyšet konkrétně a pokračoval: "Brzy začal hrát v lize, pak ho zbrzdilo zranění, ale na svůj věk má hodně ligových startů. Používá obě nohy, je fotbalový s velmi dobrým pohybem. Sledujeme ho delší dobu, nejintenzivněji od léta, kdy se vrátil po těžkém zranění a zažil dobrou podzimní část. Jsem rád, že to dopadlo, protože je to hráč nastupující generace, který má před sebou velkou perspektivu."

Jak už to bývá v poslední době zvykem, ani v tomhle případě ani jeden z klubů nezveřejnil přestupovou částku. "Transfery do Slavie a Sparty i zahraničních klubů jsou pro nás důležité i z pohledu zabezpečení ekonomického rozpočtu. Máme výhledově ambice rozvíjet mladé talentované fotbalisty naší akademie pro rozvoj našeho klubu a jeho sportovních úspěchů. V tomto momentu považujeme přestup Davida za dobře načasovaný pro samotného hráče, ale i pro náš klub a Slavii," řekl k tomuto transferu mladoboleslavský generální manažer David Trunda.

Ještě před Pechem pak do Edenu zamířil také ofenzivní záložník Petr Hronek, jenž přišel z dalšího vršovického klubu, tedy z Bohemians 1905.