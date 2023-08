Slavia s Plzní půjdou do svých odvet s náskokem. Sparta se nemůže vzpamatovat

Co se týče sešívaných, tak ti doma po Dnipru přivítali dalšího ukrajinského soupeře, a to Luhansk. Nikdo by se nemohl divit, vzhledem k počtu šancí, kdyby slávisté vyhráli nad soupeřem daleko vyšším rozdílem, nakonec se musejí spokojit s výhrou 2:0. Vypadalo to, že takovým výsledkem by mohla vyhrát i Plzeň v Kazachstánu nad Tobolem Kostanaj, ale domácí dokázali až v osmé minutě nastavení snížit z penalty na konečných 1:2 pro Viktoriány. Sparta pak v Záhřebu nad tamním Dinamem sice vedla po gólu kapitána Krejčího z penalty, ale po zpackaném druhém poločasu je z toho nakonec pro Pražany prohra 1:3.

Oproti předešlým evropským zápasům nemohl tentokrát kouč Slavie Jindřich Trpišovský počítat s Ondřejem Lingrem, jenž krátce před tímto důležitým dvojzápasem odešel do nizozemského Feyenoordu, zároveň oproti odvetě v Košicích proti Dnipru se v základu neobjevil ani nejlepší střelec minulé sezóny Jurečka, stejně tak ani Van Buren. Šanci se ukázat dostali tentokrát Jurásek a Chytil.

Další změna oproti předešlému dvojzápasu s Dniprem pak přišla po úvodním hvizdu, kdy sice stejně jako proti Dnipru doma měla Slavia daleko více ze hry, ale tentokrát se jí to nepodařilo přetavit v rychlé vedení. I v tomto domácím zápase proti Luhansku si slávisté vypracovali řadu vyložených příležitostí, třeba po osmi minutách hry hlavičkoval jen těsně mimo Masopust. Ve 26. minutě byl blízko k otevření skóre hrdina úvodního zápasu s Dniprem Schranz, ten ale tentokrát po brejkové situaci přesný nebyl. Minutu na to se sice slávistům konečně podařilo dostat balón za brankovou čáru, když se trefil i s pomocí břevna svou hlavičkou Masopust, jenže následně do hry zasáhl videosystém VAR, jenž odhalil předchozí hraní rukou Zafeirise, které ale mnohým mohlo připadat jako hraní ramenem.

I nadále měli červenobílí nespočet vyložených šancí, za chvíli třeba šel sám na branku Jurásek, který ale nakonec trefil pouze na brankové čáře stojícího obránce Jordana, jenž pak odkopl míč do bezpečí i po jeho následném odrazu od gólmana Turbajevského. Ten byl úspěšný i proti dalšímu úniku, do kterého se dostal pro změnu Schranz.

Tlak Pražanů pokračoval i po změně stran a tentokrát se do další brejkové příležitosti dostal Chytil, jemuž ale v jejím závěru utekl míč takovým způsobem, že se zastavil nedaleko od brankové čáry po odrazu od spoluhráče. Následovala pasáž hry, během které se sešívaným nedařilo pořádně zahrozit a tak až v polovině druhého poločasu zahrozil Luhansk svou střelou zpoza vápna, kterou zablokoval střídající Vlček. Dalšími střídajícími hráči na hřišti byli útočníci Tijani a Ogungbayi, pro kterého šlo o první soutěžní start za A-tým.

Další střídající Van Buren se snažil na začátku poslední desetiminutovky o navýšení skóre, ale neuspěl, stejně jako následně dorážející Tijani. Nakonec se v závěru slávistům podařilo skóre navýšit alespoň na 2:0, kdy Ševčíkův centr zužitkoval svým přesným zakončením hlavou Tijani.

Sparta od vyřazení Kodaní pokračuje v hrůzném týdnu. Po zaváhání s Teplicemi krachla v Záhřebu

Že duel v Záhřebu s tamním Dinamem nebude pro Spartu jednoduchý, poznala už po dvou minutách hry, kdy Petkovič předal balon Baturianovi, který se rozhodl k zakončení těsně před šestnáctkou a nakonec jeho rána skončila na tyči. Na dlouhou dobu to ale byla poslední zajímavá akce v první půli, až ve 36. minutě se Birmančevič rozhodl k centru, po kterém Perič zahrál rukou a Sparta tak po intervenci VARu dostala možnost pokutového kopu. Ten následně proměnil kapitán Krejčí a zdálo se, že by mohla dojít ke zdárnému konci.

Jenže ještě před koncem první půle na půlce hřiště chyboval Kairinen tak nešťastně, že tím vyslal Petkoviče do protiútoku, na jehož konci nahrál Špikičovi a ten skóroval přesně ke vzdálenější tyči, 1:1. A jak špatně Pražané zakončili první poločas, tak podobně bídně hráli celý druhý poločas. Olatunji sice ještě nejdříve zkoušel zakončovat, ale jeho střelu zablokoval Moharramí. Pak už ale úřadovali Chorvaté. Nejprve ještě Baturina střílel zpoza vápna nad, ale pak skóroval Perič po předešlých neúspěšných pokusech Petkoviče a Ivanušece, 2:1 pro Dinamo Záhřeb.

O tři minuty později pak domácí celek dokonale Spartu rozložil. Opět u toho byl Ivanušec, jenž si nejdříve vyměnil míč s Ljubičičem, aby si pak vše připravil pro přesnou přízemní střelu ke vzdálenější tyči, 3:1. Aktivní Ivanušec následně byl v další příležitosti, ale už neuspěl, mimo zakončil i Stojkovič. V 79. minutě měl blízko ke zkorigování skóre Kuchta, ten ale z hranice malého vápna vystřelil slabě pouze do náruče gólmana Nevističe. Neúspěšný byl i Laci se svým tečovaným zakončením. Proto tak tedy budou v odvetě na Letné Pražané dohánět nepříjemnou dvoubrankovou ztrátu.

Plzeň si pokazila nadějný výsledek do odvety penaltou v závěru

Miroslav Koubek nastoupil se svými svěřenci na hřišti Tobolu Kostanaj v totožné sestavě jako o posledním ligovém zápase s Olomoucí. Tato sestava však poznala, že duel to nebude jednoduchý, první půle byla ve znamení bojovnosti a moc koukatelná hra nebyla. Až k jejímu konci zahrozil zpoza vápna Bucha, gólman Konovalov ale střelu vyškrábl nad branku. Ten pak neinkasoval ani po Caduově zakončení.

Ani úvod druhé půle nebyl ze strany Viktoriánů kdovíjaký. Místo Šulce s Durosinmim tak museli přijít Vlkanova s Chorým. A právě posledně jmenovaný se ukázal „nůžkami“. A v 73. minutě pak prodloužil Kopicův centr na Brazilce Cadua, jenž odehrál nejlepší zápas v Plzni a korunoval to tak přesnou trefou, 1:0. V 90. minutě přišla pojišťující druhá rána, o kterou se postaral v šestnáctce pohybující se Kalvach, jenž tak zužitkoval předešlou Vlkanovovu přihrávku, 2:0.

Bohužel pro Plzeň to ale ještě nebylo všechno. Hrálo se totiž dlouhé nastavení, na jehož konci, jako na potvoru, zahrál rukou v šestnáctce Hejda, čímž tak zavinil penaltu v osmé minutě nastavení. Tu dokázal proměnit ve snižující branku Deblé. Duel tak Plzeň vyhrála 2:1.

Konečné výsledky úvodních zápasů 4. předkol evropských pohárů (24.8.2023):

Evropská liga:

Slavia Praha – Zorja Luhansk 2:0 (0:0)

Branky: 81. Tijani, 90.+4 Masopust. Rozhodčí: Tohver – Koiv, Klaasen (všichni Est.) – Higler (video, Niz.). ŽK: Dryšljuk, Guerrero, Batagov, Jacyk, Turbajevskij, Lalatovič (trenér, všichni Luhansk). Diváci: 18.522

Slavia: Kolář – Masopust, Holeš, Vlček – Douděra (88. Wallem), Zafeiris, Ševčík, Provod (69. Ogungbayi) – Jurásek (58. Van Buren), Schranz (57. Jurečka) – Chytil (69. Tijani). Trenér: Trpišovský

Luhansk: Turbajevskij – Jordan, Batagov, Snurnicyn – Kyrjuchancev (86. Alefijrenko), Dryšljuk, Myšňov (46. Mičin), Vantuch – Jacyk (77. Čurko), Anťuch (82. Gorbač) – Guerrero (82. Bugaj). Trenér: Lalatovič

Dinamo Záhřeb – Sparta Praha 3:1 (1:1)

Branky: 44. Špikič, 58. Perič, 61. Ivanušec – 39. Krejčí z pen. Rozhodčí: Guida – Bindoni, Tegoni – Colombo (video, všichni It.). ŽK: Baturina – Laci. Diváci: 12 170

Dinamo: Nevistič – Moharramí, Ristovski, Perič (86. Šutalo), Ljubičič – Špikič (65. Emreli), Mišič, Baturina (65. Stojkovič), Bulat (75. Sučič), Ivanušec (86. Mychajličenko) – Petkovič. Trenér: Jakirovič

Sparta: Vindahl – Sörensen, Panák, Krejčí – Wiesner, Kairinen, Sadílek (68. Laci), Zelený (82. Ryneš) – Birmančevič (68. Pešek), Haraslín (62. Minčev) – Olatunji (62. Kuchta). Trenér: Priske

Konferenční liga:

Tobol Kostanaj – Viktoria Plzeň 1:2 (0:0)

Branky: 90.+8 Deblé z pen. – 73. Cadu, 90. Kalvach. Rozhodčí: Barbu – Marica, Bucsi (všichni Rum.) – Ceylan (video, Tur.). ŽK: Ilič, Asrankulov – Kalvach, Chorý

Tobol: Konovalov – Kairov (90.+1 Kirejenko), Rogač, Mladovič, Asrankulov – Šachov (69. Orazov), Mužikov (90.+1 Zabelin), Ilič – Žarynbetov (69. Ivanovič), Deblé, Vukadinovič. Trenér: Čurčič

Plzeň: Staněk – Hejda, Hranáč, Dweh – Kopic (90.+3 Holík), Bucha, Kalvach, Traoré, Cadu – Šulc (56. Vlkanova) – Durosinmi (56. Chorý). Trenér: Koubek