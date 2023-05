Tragédie při fotbale: 12 mrtvých v tlačenici při zápase v Salvádoru

Vypadalo to zprvu jako velká senzace, záhy z toho ale je pěkný malér. Řeč je o článku sportovního serveru Ruik.cz, který v uplynulých dnech přišel s tvrzením, že fotbalisté pražské Sparty Jan Mejdr a Tomáš Čvančara měli pozitivní test na drogy. Vzhledem k tomu, že celkem vzápětí byl tento článek smazán, začaly spekulace o tom, jestli je to vůbec pravda. Článek přes rychlé smazání ale vyvolal reakci Sparty, která si to nechce nechat líbit a hodlá proti tomuto médiu podat trestní oznámení.