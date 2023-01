Úspěchy českých tenistů v Melbourne. Do prvního osmifinále v kariéře postoupili Lehečka s Fruhvirtovou

Co se týče duelu Lehečky s Norriem, oba tenisté si od začátku drželi svoje podání, a proto tak první sada dospěla až do tie-breaku, v němž český reprezentant nakonec jen těsně prohrál 8:10. Jenže jednadvacetiletého tenistu to nikterak nesložilo a i nadále se naštěstí soustředil na svou hru a spoléhal na svůj servis. Díky tomu tak mohl na úvod druhé sady získat soupeřovo podání a nejen díky tomu přišlo vyrovnání na 1:1.

Britskému tenistovi se povedlo sebrat první Lehečkův servis až ve třetím setu za stavu 3:2 pro mladoboleslavského rodáka a proto tak mohl Brit pomýšlet na vedení. Jenomže Lehečkovi se ve čtvrté sadě povedlo soupeře brejknout hned třikrát a o vítězi tak v tomto maratonském zápase musela rozhodnout až pátá sada.

A i v ní nakonec Norrie doplatil na neudržení svého podání, o které tentokrát přišel hned v úvodu posledního setu. Následně si musel nechat ošetřit koleno, které ho zřejmě po zbytek zápasu limitovalo. Když Lehečka sebral další servis svému soupeři, bylo to rázem 4:1 pro něj a i přes následné snížení Brita nakonec český mladík došel ke kýženému vítězství a k první účasti v grandslamovém osmifinále vkariéře.

"Cítím se úžasně a jsem připravený na další kolo. V minulém roce to bylo těžké. Hrál jsem poprvé na všech grandslamech, ale pokaždé jsem neprošel přes první kolo. Věděl jsem, že mohu tyhle kluky porážet. Mám strašnou radost, že jsem postoupil. Určitě jsme tímhle neskončili," uvedl Lehečka po zápase a k hodnocení duelu dodal: "Bylo to dlouhé utkání, ale nic, co bych neznal. Umím tyhle zápasy hrát a cítil jsem, že ho můžu (Norrieho) konečně porazit. Byl to skvělý zápas.“

Připomeňme, že Lehečka dosud na letošním Australian Open vyřadil Chorvata Bornu Čoriče a Američana Christophera Eubankse a vítězstvím nad Norriem si tak připsal výhru nad třetím tenistou z TOP 20 v řadě.

V boji o osmifinále v ženské části turnaje se v Melbourne utkaly hned dvě Češky, a to Linda Fruhvirtová a Markéta Vondroušová. Ta nakonec nenavázala na své úžasné vítězství nad světovou dvojkou Uns Džabírovou a byla to nakonec teprve sedmnáctiletá česká reprezentantka, která nadále svými výkony udivuje celý tenisový svět.

Fruhvirtová na tom byla od začátku lépe, a i když v první sadě prohrávala 4:5, doservírovat na vítězství Vondroušové nedovolila a nepříznivý stav tak otočitla. V neprospěch pro Vondroušovou pak hovořil i ten fakt, že ztratila hned čtyři svá podání. Zato v následném druhém setu Vondroušová neztratila ani jedno podání a proto tak po vyrovnání mohla pomýšlet i na vítězství.



Na začátku rozhodující třetí sady si však finalistka French Open z roku 2019 musela vzít pauzu na ošetření a záhy vedla 2:0. Na ošetření stehna si vzala pauzu i Fruhvirtová, což ji nikterak nezaskočilo a poté, co otočila nepříznivý stav 1:3 díky pěti vyhraným gamům v řadě, se dočkala svého největšího kariérního postupu.

V ženském turnaji pak z Češek nadále zůstávají Barbora Krejčíková, která pokračuje bez ztráty jediného setu a poté, co naposledy porazila přemožitelku Petry Kvitové Ukrajinku Anhelinu Kalininovou, a také Karolína Plíšková, která pro změnu porazila Rusku Varvaru Gračovovou 6:4 a 6:2.