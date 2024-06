Végh chce další odvetu s Vémolou. Má ale podmínku

Vémola naznačil, že jeho budoucnost závisí na Attilovi: "Ty rozhodneš, jestli definitivně skončím s nelítostnými boji, nebo mi dáš ještě jednu šanci. Nebudu stát v kleci s nikým jiným než s Attilou." Végh, několik minut po zápase, vyjádřil smutek a požádal o čas na rozmyšlenou, zda bude souhlasit se třetím soubojem.

Netrvalo dlouho, než se vyjádřil – k radosti všech fanoušků MMA a trochu i očekávaně, uvedl Športweb.

"Trilogie je nyní v rukou organizace. Pro mě je to ještě zajímavější než první zápas. Šel bych ještě za více procent než za dvě. Chytlo mě to," uvedl Végh na svém Instagramu, kde také odhalil, jak se těšil z přípravy na bitvu o Eden a do které šel naplno. "Cítím se silný, mladší," řekl.

Nyní vše závisí na Oktagonu. Je to v rukou šéfů organizace – Slováka Pavla Nerudy a Čecha Ondřeje Novotného, kteří zřejmě čekají na jednání s oběma bojovníky.

"Určitě bych si s nimi sedl a promluvil si o tom. Ale musí mi rychle zavolat, abych se nežrala. Kdyby byla trilogie, tak maximálně do roka, protože pak by to byl nesmysl. Ale když se tak nestane, nic se nestane," dodal.

Végh se také vyjádřil k možnému termínu konání další odvety. "Mělo by to být nejpozději příští rok. Nejsem si jistý, zda hned na začátku roku, protože by to muselo být v kryté hale. Myslím si však, že lidé by to raději viděli znovu na fotbalovém stadionu, ideálně pod širým nebem."