Verstappen s Perezem zajistili Red Bullu první double nové sezony Formule 1 v Bahrajnu

Letošní sérii kvalifikací odstartovali jezdci AlphaTauri na měkkých pneumatikách. Stejnou strategii zvolili i jejich oponenti, jen jezdci Ferrari se v Q1 objevili na středně tvrdých. Sainz zajel o dvě desetiny pomalejší čas než Cunoda, u Leclerca to bylo ale o poznání horší. Už při nájezdu do rychlého kola se mu z jeho SF-23 odlomil karbonový úlomek, přičemž vedení závodu raději z bezpečnostních důvodů vyvěsilo červené vlajky.

Po restartu se trať zaplila 20 monoposty a začal souboj s časem - ve zbývajícím čase se snažili všichni zajet rychlé kolo co nejrychleji. Nejrychlejší časy přeskakovaly z jezdce na jezdce, ale na počátku Q1 byl nakonec nejrychlejší Sainz před Russellem (+0,064), Leclercem (+0,101) a Alonsem (+0,165). TOP 5 uzavíral Verstappen se ztrátou 3 desetin. První pokusy se ale nepovedly McLarenu - sedmnáctý Norris a osmnáctý Piastri. Do finálních pokusů vyjeli až na Sainze všichni, ale na Španěla nikdo dosáhnout nedokázal. Čtvrtého Alonsa doplnil pátý Stroll a Nico Hülkenberg byl šestý. Do Q2 se ale nedostali Sargeant, Magnussen, Piastri, de Vries a Gasly, kterému byl odebrán čas.

Q2

První čas stanovil Stroll, ale povedené kolo to zrovna nebylo, Alonso byl totiž o víc než vteřinu rychlejší. Oba jezdci Ferrari byli s velkým časovým rozdílem za Alonsem, před ním byly stříbrné šípy. Ale karty vyložil Red Bull - Verstappen byl s časem 1:30,503 první a Pérez zaostal o dvě desetiny. Holanďan navíc nadělil víc než vteřinu Leclercovi. Z postoupivších jezdců si čas nezapsal jen Albon - ten se musel potýkat s technickými problémy jeho Williamsu. Rudí býci si věřili a na trať už nevyjeli. Časy ale hodně zrychlily a na vrcholu byl Leclerc s časem 1:30,282. Druhý zůstal Verstappen, pak oba Mercedesy a Carlos Sainz. Nepostoupili ale Norris, Bottas, Zhou, Cunoda a Albon.

Q3

Začátek Q3 byl jen pro jezdce Ferrari a RB, ke kterým se přidal Lance Stroll. Verstappen byl s časem 1:29,897 rychlejší než Leclerc, třetí byl Pérez a čtvrtý Alonso. Lance Stroll ztratil na Holanďana přes dvě vteřiny a Hülkenbergovi byl odebrán čas. Verstappen svůj čas stejně jako Pérez vylepšil a Holanďan se může radovat z pole position. Leclerc se Sainzem skončili na 3. a 4. pozici, Alonso skončil pátý a zítra bude bojovat s Mercedesy za zády.

