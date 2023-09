Zemřel nejúspěšnější žokej české historie Filip Minařík. V 48 letech spáchal sebevraždu

"Nejúspěšnější žokej tuzemské historie Filip Minařík v pondělí odešel ve věku 48 let. Ještě minulý víkend se jako divák zúčastnil podzimního mítinku v Baden Badenu. Rodák z pražského Radotína, který žil poslední čtvrt století v Německu, byl výjimečný muž. V sedle jeden z nejúspěšnějších jezdců své generace, v soukromí mimořádně přátelský a srdečný člověk. Nikdy nikomu neodmítl pomoc - kdykoli se některý z jeho kolegů, přátel, ale často i zcela neznámých lidí ocitl v těžké životní situaci, rychle spěchal ho podpořit," napsal server.

Filip absolvoval studium na radotínském gymnáziu, ale jeho vášeň pro koně a talent ho přivedly na jinou cestu. V chuchelské stáji svého otce se naučil základy ježdění a ve svých patnácti letech začal účinkovat v dostizích s amatérskou licencí.

Po maturitě se rozhodl stát profesionálním jezdcem a jednoho z prvních úspěchů dosáhl v dubnu 1991 na klisně Lučině ve Velké Chuchli. Jeho kariéra narazila v polovině devadesátých let poté, co ztratil váhovou výhodu. Tehdy jednadvacetiletý jezdec na radu svého otce přesídlil do Německa.

Začal na malých provozních dostizích na východní straně země a bojoval o každý start. "Zvrat v jeho kariéře znamenalo v roce 2000 angažmá u šampiona trenérů Petera Schiergena v Kolíně nad Rýnem. Český žokej začínal jako stájová trojka a nejlepší koně jezdil většinou jen v tréninku. Díky obrovské píli a cílevědomosti se však brzy vypracoval - už v první sezoně u Schiergena se dostal na 100 vítězství. O čtyři roky později získal první ze svých čtyř titulů německého šampiona," popsal server.

"Následovala kariéra, která v české dostihové historii nemá srovnání. Nasbíral celkem 110 blacktype vítězství, z toho 54 v grupových dostizích a čtrnáct na úrovni grupy 1. Jeho oblíbeným dostihem zůstala Velká cena Badenu, v níž se prosadil čtyřikrát. Mezinárodně nejuznávanější německý dostih vyhrál poprvé v roce 2006 na outsiderovi 274:10 Princi Florim," uvedl jezdecký web s tím, že jako první Čech překonal hranici 1000 vítězství v kariéře a zúčastnil se britského Shergar Cupu.

Nejtěžší chvíle přišla v létě roku 2020 po těžkém pádu v Mannheimu, který ukončil jeho aktivní kariéru. Dokázal se probrat z kómatu a prodělal rehabilitaci, následky ale pociťoval po zbytek života. "Jeho 1770 vítězství bude jednou překonáno, ale k celkové bilanci rodáka z Radotína na evropské scéně se ještě dlouho žádný český žokej nepřiblíží," uvedl jezdecký server.