Další česká medaile z Pekingu. Sáblíková na pětikilometrové trati získala bronz

Aktualizováno 14:45 — Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Poté, co tento týden Ester Ledecká získala zlatou medaili z paralelního obřího slalomu a snowboardu, radují se čeští sportovní fanoušci ze zisku další medaile ze Zimních olympijských her v Pekingu. Ve čtvrtek jí totiž získala rychlobruslařka Martina Sáblíková, když na trati dlouhé 5000 metrů vybojovala bronzovou medaili díky času 6:50:09. Je to pro Martinu Sáblíkovou již sedmá olympijská medaile. Závod vyhrála Irene Schoutenová z Nizozemka, která protnula cíl v čase 6:43,51 a zaznamenala tak nový olympijský rekord.