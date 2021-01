Norové navázali na páteční sprint a získali všechny medaile i ve stíhačce

Jak známo, český mužský biatlonový tým se musí na úvod podniku v německém Oberhofu obejít bez svých tradičních biatlonistů Ondřeje Moravce a Michala Krčmáře. Druhý jmenovaný byl pozitivně testován na koronavirus, stejně jako jeho původně uvažovaný náhradník Vítězslav Höring a jelikož ten byl spolubydlícím Tomáše Krupčíka, musel i on do karantény. Výsledkem toho všeho je, že se v sobotním stíhacím závodě museli čeští biatlonoví fanoušci spokojit s Jakubem Štvrteckým a Milanem Žemličkou.

Jako první na trať do stíhacího závodu vyrazil Johannes Boe, vítěz pátečního sprintu, jenž se mohl uklidňovat jedenáctivteřinovým náskokem před druhým Tarjeiem Boe. Jenže Johannes musel kroužit jedno trestné kolo už po první střelecké položce a jako by si tím tehdy už předurčil svůj osud v tomto závodě. Tarjei tak zaváhání svého bratra tehdy využil a dostal se přes něj do vedení. Slavní norští bratři byli pronásledováni dalšími dvěma Nory Dalem a Lägreidem a tak to od počátku vypadalo na další norský závod.

Protože se mladšímu Johannesi Boeovi opět nevynhulo jedno trestné kolo ani po druhé střelbě vleže, byla bratrská dvojice poté rozdělena, naopak Tarjeiovi dělali společnost právě Dale a Lágreid.

Pro Johannese Boe ale vrchol střeleckého trápení teprve přišel. Na první stojce totiž ani jednou netrefil terč a ze stadionu vyjel ve chvíli, kdy uzavíral elitní desítku. Na střelnici se v tu chvíli sice zhrošily povětrnnostní podmínky a pořadí se tak hodně kvůli tomu promíchalo, co však zůstalo stejné, bylo obsazení na prvních třech místech. Tam byli stále Norové.

Na stíhačku v Oberhofu nebudou vzpomínat vůbec v dobrém oba bratři Boeovy. I Tarjei totiž na závěrečné střelbě vestokje zkolaboval, hned třikrát tehdy minul, ale i tak si nakonec dojel pro bronz. Třikrát chyboval tehdy i Johannes a do cíle dorazil nakonec na osmé příčce. Z vítězství se radoval Lägreid před druhým Dalem.

Co se týče Jakuba Štvrteckého, po první střelbě sice jel na jedno trestné kolo, ale na následujících dvou zastávkách na koberci zastřílel čistě a když na závěr zaznamenal dvě chyby, bylo z toho celkové 35. místo a šest bodů do celkové klasifikace. „Kuba odjel slušný závod, žádnou ránu zbytečně nezahodil a body si za tu práci v tréninku zaslouží. Řekl si o důvěru pro nedělní smíšenou štafetu, k níž dorazí z tréninkové přípravy v Obertilliachu náš nejzkušenější závodník Ondřej Moravec," uvedl k jeho výkonu Ondřej Rybář.

Pro dalšího českého reprezentanta Milana Žemličku to byl teprve druhý stíhací závod ve Světovém poháru v kariéře a nakonec se mu v něm podařilo zlepšit se o osm příček.

Světový pohár biatlonistů v Oberhofu - stíhací závod mužů na 12,5 km (9.1.2021):

1. Lägreid (Norsko) 36:01,8 (2)

2. Dale (Norsko) +15,6 (2)

3. T. Boe (Norsko) +25,4 (3)

4. F. Claude (Francie) +30,7 (2)

5. Hofer (Itálie) +36,4 (4)

6. Fak (Slovinsko) +41,2 (1)

7. Samuelsson (Švédsko) +45,4 (2)

8. J. Boe (Norsko) +46,1 (7)

------

35. Štvrtecký (ČR) +2:43,3 (3)

49. Žemlička (ČR) +4:38,3 (2)

Stav SP (po 11 závodech):

1. J. Boe (Norsko) 522

2. Lägreid (Norsko) 481

3. Dale (Norsko) 434

4. T. Boe (Norsko) 423

5. Samuelsson (Švédsko) 403

6. Jacquelin (Francie) 379

7. Ponsiluoma (Švédsko) 349

8. Fillon-Maillet (Francie) 339

-----

22. Krčmář (ČR) 169

29. Moravec (ČR) 109

68. Štvrtecký (ČR) 6

76. Krupčík (ČR) 1