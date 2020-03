Sobotní stíhací závod bude tím posledním. Martin Fourcade dává biatlonu sbohem

V sobotu je na programu poslední závodní den biatlonové sezóny Světového poháru 2019/2020, neboť v pátek Mezinárodní biatlonová unie rozhodla o tom, že se v neděli nebudou v Kontiolahti konat závody s hromadným startema to kvůli pandemii koronaviru. Proto tak tato sezóna předčasně skončí a v sobotu skončí vedle toho i jedna velká biatlonová kariéra.

V pátek totiž svým krátkým tweetem Francouz Martin Fourcade naznačil svou budoucnost. "Je čas se rozloučit," napsal konkrétně.

V posledním závodě se bude snažit dohnat ztrátu 19 bodů v celkovém hodnocení Světového poháru na dosud vedoucího Nora Johannese Boe. Zajímavé to bude ještě zvlášť tehdy, když jako první na trať vyjede Nor a o 21 později za ním Francouz.

Připomeňme, že pro Fourcadea bude sobotní start startem s pořadovým číslem 347. Za tu dobu zažil celkem 82 vítězných závodů, ovšem legendárního Nora Björndalena v tomto ohledu nepřekoná. Ten totiž vyhrál celkem 95 závodů.

Stíhací závod v Kontiolahti bude pro Francouze návratem na místo činu, neboť právě ve stíhacím závodě v Kontiolahti si připsal Fourcade své vůbec první vítězství v kariéře. Stalo se tak v roce 2010 jen krátce po Zimních olympijských hrách ve Vancouveru. V této sezóně ještě skončil celkově pátý, o rok později se umístil na třetí pozici a následovala pak ryze jeho éra.

Právě od sezóny 2011/12 totiž vyhrával velký křišťálový glóbus nepřetržitě a to až do loňska, kdy skončil až na dvanácté pozici. Tehdy už bylo jasné, že štafetu přebírá někdo jiný, Nor Johannes Boe.

"Pořád mám vůli vydat ze sebe to nejlepší a jezdit po horách, ale pokračování mého růstu jako muže, jako otce, se musí nyní ubírat jiným směrem. Je čas se rozloučit," nechal se slyšet Francouz.