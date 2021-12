Z Češek se stíhací závod nejvíce povedl Davidové, skončila šestá. Triumfovala lídryně

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Podnik Světového poháru v biatlonu konající se tento víkend v rakouském Hochfilzenu zakončil nedělní stíhací závod žen a právě až v tomto závodě se čeští fanoušci dočkali také nejlepšího výsledku z českého pohledu. Stíhací závod totiž ze všech zúčastněných Češek zvládla nejlépe Markéta Davidová, která sice startovala jako dvacátá, ale do cíle nakonec dorazila na parádním šestém místě a to i přesto, že hned dvakrát v závodě minula terč. Opět ale předvedla na trati skvělý běh a to o výsledku rozhodlo. Stíhačku pak ze všech nejlépe zvládla lídryně Světového poháru Norka Marte Röiselandová s naprosto čistou stelbou na svém kontě.