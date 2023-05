Facebook a Instagram měly problémy. V Česku nefungovaly

Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě u příležitosti státního svátku Dne vítězství vojáky z povolání a příslušníky bezpečnostních sborů do generálských hodností. Karla Řehku, náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, jmenoval do hodnosti generálporučíka, a Michala Koudelku, ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS), do hodnosti brigádního generála.