Další zákaz Facebooku. Nově zakazuje obsah, který popírá holocaust

Sociální síť uvedla, že nově zakazuje „jakýkoli obsah, který popírá nebo zkresluje Holocaust. Přitom před dvěma lety Zuckerberg sdělil, že takovéto příspěvky by neměly být automaticky stahovány, protože by se to „pokazilo,“ píše server BBC.

V rozhovoru pro web Recode zakladatel Facebooku řekl, že on sám je žid, ale nemyslí si, že by jejich platforma měla takovéto příspěvky stahovat. Jeho poznámky v rozhovoru vedly k velkému odporu veřejnosti. Každopádně v pondělí, kdy Facebook změnil své zásady, napsal, že si to rozmyslel.

„Bojoval jsem mezi snahou stát za svobodou projevu a škodou způsobující zapírání nebo zlehčování hrůz holocaustu,“ napsal ve veřejném příspěvku. „Moje vlastní myšlení se vyvinulo, protože jsem viděl data ukazující růst antisemitského násilí,“ zdůvodnil obrat.

Je to další z řady zákazů, které Facebook zavádí. Na začátku tohoto roku zakázal projevy zahrnující škodlivé stereotypy včetně antisemitského obsahu, ale popírání holocaustu zakázáno nebylo.

„Společnost se k zákazu rozhodla kvůli dobře zdokumentovanému globálnímu nárustu antisemitismu a alarmující nevědomosti o holocaustu zejména mezi mladými,“ uvedla viceprezidentka pro obsahovou politiku Facebooku Monika Bickertová. Varovala také, že ke změně nedojde přes noc a zaškolení zaměstnanců a automatizace systémů bude nějakou dobu trvat.

Mark Zuckerberg vždy prosazoval svobodu projevu a tvrdil, že nejlepší zbraní proti nenávistnému projevu je mírumilovný projev. Zdá se však, že tento nejnovější krok naznačuje, že Facebook nyní přijímá aktivnější úlohu v boji proti nenávistnému projevu.