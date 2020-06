Google čelí v USA žalobě kvůli sledování soukromí uživatelů

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Americká internetová společnost Google čelí ve Spojených státech žalobě, která ji obviňuje, že nelegálně proniká do soukromí milionů uživatelů. Žaloba žádá odškodné nejméně pět miliard USD (119 miliard Kč), protože divize firmy Alphabet tajně shromažďuje informace o tom, kde a co si lidé prohlížejí na internetu, přestože používají anonymní režim, který Google nazývá incognito. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na žalobu podanou u federálního soudu v kalifornském San Jose.