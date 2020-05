Obří e-shop vyšetřuje únik dat milionů uživatelů, hacker žádá o pomoc s prolomením hesel

"Zjistili jsme, že došlo k pokusu o ukradení dat uživatelů Tokopedie," uvedl mluvčí společnosti. Zároveň ujistil, že klíčové informace jako hesla k uživatelským účtům jsou v bezpečí.

Společnost Under the Breach, která monitoruje kriminalitu ve virtuálním světě, na svém twitterovém účtu dnes zveřejnila snímek obrazovky od nejmenovaného člověka, jenž tvrdil, že v březnu získal osobní údaje o 15 milionech uživatelů Tokopedie.

Actor leaked the database of Tokopedia - a large Indonesian technology company specializing in e-commerce.

(@tokopedia)



- Hack occurred in March 2020 and affects 15,000,000 users though the hacker said there are many more.

- Database contains emails, password hashes, names pic.twitter.com/CZTYImj6jA