Počet Čechů, kteří si předplácí online videotéky, se ztrojnásobil

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Počet Čechů, kteří využívají placené streamovací televizní služby jako Netflix nebo HBO Go, se loni během pandemie více než ztrojnásobil. Tyto služby si loni předplácelo 10,5 procenta lidí, zatímco o rok dříve to byla tři procenta. Vyplývá to z aktuálních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).